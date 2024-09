FOTOS y VIDEOS ¬ El informe de AMLO y la marcha estudiantil en el ojo de la cámara

El Zócalo capitalino estuvo a tope ante la presencia de simpatizantes, militantes de Morena y sus partidos aliados, y funcionarios de los tres niveles de Gobierno para escuchar al Presidente López Obrador. Por el otro lado, en Paseo de la Reforma, estudiantes de Derecho de diversas universidades, junto con algunos personajes de la oposición, marcharon en contra de la Reforma Judicial.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México fue locación de dos eventos ideológicamente opuestos y que, sin embargo, fueron ampliamente registrados por los lentes de las cámaras y celulares de cientos de capitalinos: por un lado, la presentación en el Zócalo del sexto, y último, Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador; mientras que por el otro, desde el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, la marcha convocada por estudiantes de Derecho contra la Reforma al Poder Judicial.

Ante miles de personas reunidas en el Zócalo, el Presidente López Obrador preguntó sobre qué sería mejor, mantener el actual sistema de elección de jueces, magistrados o ministros, o designarlos por voto popular.

El presidente🇲🇽 @lopezobrador_, durante la presentación de su sexto y último Informe de Gobierno en el Zócalo CDMX, agradeció al gobierno y pueblo de #Cuba🇨🇺 por el apoyo que brindan nuestros médicos especialistas en México. La solidaridad es una premisa entre países hermanos. pic.twitter.com/EkN9wltrjU — Marcos Rodríguez Costa (@MarcosRguezC) September 1, 2024

Al cuestionar a los asistentes si estaban de acuerdo con la elección de jueces, el Zócalo resonó al unísono para respaldar su planteamiento y para gritar “¡Fuera Piña!”, en referencia a la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández. López Obrador aprovechó el sonoro apoyo a su propuesta para enviar un mensaje sobre “cuál es el sentimiento del pueblo”, y para que “lo internalicen nuestros amigos y vecinos de Estados Unidos”.

“Que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso: que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces, y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran Nación, a partir de la democracia”, expuso.

Imágenes contratantes en el Zócalo se concentran miles de ciudadanos libres para escuchar el informe de presidente AMLO; en el Ángel de la independencia se reúnen 2000 mil empleados del poder judicial y estudiantes de derecho de las universidades de derecha al mando de Norma Piña pic.twitter.com/wM0RiGBmS3 — Sinar Suárez Sánchez (@SinarSuarezS) September 1, 2024

Fue cuando el Presidente de México habló sobre cómo su Gobierno eliminó las pensiones millonarias a expresidentes y mantuvo una política de austeridad, que un grupo de asistentes reclamó la salida de la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.

En el Zócalo de la Ciudad de México, un escenario en el que López Obrador ha reunido en las últimas dos décadas a millones de personas, el Presidente sostuvo que a diferencia de los gobiernos de sus antecesores, hoy en día el país vive en “una auténtica democracia”, al tiempo que destacó que se está “construyendo una Patria nueva, enaltecida, fraterna”.

#Hoy celebramos los avances alcanzados por un gobierno que reconoce su deber con el pueblo. #GraciasPresidente @lopezobrador_ por su amor a #México. 🇲🇽 Aquí puedes consultar el #SextoInforme ⬇️https://t.co/u4Zx4ndGPw pic.twitter.com/bjptCM92z0 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 1, 2024

“Hoy rindo ante ustedes, y ante el pueblo y la Nación mi último Informe de Gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de invasores europeos”, inició su mensaje.

López Obrador subrayó que gracias a la raíz de las culturas prehispánicas, “las mexicanas y los mexicanos de hoy son en su inmensa mayoría trabajadores, solidarios y honestos”.

El Zócalo colmado de esperanza y alegría refrendó el camino del cambio a favor del pueblo. En Reforma se expresó el México de un pasado de privilegios y corrupción que se niega a morir… El cambio lo decidió la gente.Con el pueblo todo sin el pueblo nada. ¡Viva @lopezobrador_ ! pic.twitter.com/3K8VI2UVme — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 1, 2024

Asimismo, preguntó: “¿Cuántos demócratas en el mundo, lo digo con respeto, han existido como Francisco I. Madero? ¿Cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el General Lázaro Cárdenas del Río?”.

“De eso estamos hechos los mexicanos. Somos herederos de un pasado grandioso, y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, agregó el gobernante.

Estamos presentes en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el presidente @lopezobrador_ dará un mensaje al pueblo de México con motivo de su #6Informe de gobierno. En un ambiente festivo y de mucha alegria, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños se encuentran en… pic.twitter.com/iWg7tBTUWA — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) September 1, 2024

Posteriormente, enlistó sus logros de Gobierno. Afirmó, por ejemplo, que mientras en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto cada mes se empobrecían 100 mil personas, en su administración, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100 mil mexicanos.

De acuerdo con el mandatario, “el crecimiento de la deuda pública ha sido menor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto”, pues “con el primero la deuda aumentó 7.4 puntos de Producto Interno Bruto; con el segundo, ocho; y hasta ahora, con nosotros ha crecido 4.9, y se estima que cierre en 2024 en seis”.

📌👉CON #NOSTALGIA SE DESPIDE #AMLO DE SUS SIMPATIZANTES EN EL #ZÓCALO DESPUÉS DE SU ÚLTIMO INFORME. 🥺💦 📌Al terminar bajó del templete y acompañado por su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Muller, se despidió diciéndoles “AMOR CON AMOR SE PAGA” a los miles de… pic.twitter.com/dgccMnzZF4 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) September 1, 2024

“Cuando llegamos al Gobierno, la economía de México ocupaba el lugar 15 en el mundo, ahora está en el lugar 12. México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36 mil millones de dólares y sólo los primeros seis meses de 2024, se han recibido 31 mil millones de dólares de inversión foránea”, enfatizó.

Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de la atiborrada Plaza de la Constitución, cientos de personas, principalmente estudiantes de las carreras de Derecho, aunque acompañados con protagonistas de la oposición al actual Gobierno, marcharon desde el Ángel de la Independencia con destino hacia el Senado de la República, esto como protesta contra la Reforma Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

¡Los jóvenes universitarios alzan la voz! 📢 ¡𝐋𝐚 𝐥𝐞𝐲 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐲!💪🏻 Estos jóvenes son la esperanza de México. 🇲🇽 ¡Muchas gracias!#NoALaReformaAlPoderJudicial⚖️ pic.twitter.com/cl8gQ3FGFR — 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚 ♡ (@Marcela_Feraud) September 1, 2024

Orgulloso de formar parte de la defensa de nuestra nación desde un punto tan emblemático como lo es el Ángel de la Independencia, una situación que nos convoca a todos desde nuestras trincheras a luchar por nuestro futuro como jóvenes estudiantes.🇲🇽 pic.twitter.com/hxHsmyEFgb — L u i s __ F i g u e r o a (@FigueLuiss) September 1, 2024

La movilización fue convocada por el alumnado de diferentes universidades públicas y privadas, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, la Escuela Libre de Derecho (ELD), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Además, se había hecho un llamado a que otras instituciones académicas y la población en general se sumaran a la protesta.

En el Zócalo, el servilismo. En el Ángel de la Independencia, la libertad. pic.twitter.com/hRopplI6T2 — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) September 1, 2024

Los y las estudiantes de Derecho defendiendo la división de poderes, es Estado de Derecho y la justicia independiente. #NoALaReformaAlPoderJudicial pic.twitter.com/IZwSLvoWj2 — Colegio de Abogados (@INCAM_Abogados) September 1, 2024

Al grito de “¡No va caer, no va caer, el Poder Judicial no se va caer!”, cientos de personas transitaron por la avenida Paseo de la Reforma para exigir que no se apruebe la iniciativa que pretende modificar al Poder Judicial de la Federación.

La movilización también se replicó en otros estados, como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Debe haber una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero no la que se propone. Discutámosla con seriedad y sin sesgos. Hoy así el Ángel de la Independencia. pic.twitter.com/zUQj9Fx3F8 — Luis David Coaña Be (@LCoanaBe) September 1, 2024

Así el Ángel de la Independencia en la CDMX. Los estudiantes salimos a la calle a defender al Poder Judicial.#NoALaReformaAlPoderJudicial #PoderJudicial pic.twitter.com/BnbVogANKf — Santiago Rodriguez (@Santiag080506) September 1, 2024

El pasado 28 de agosto, cientos de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM marcharon sobre la avenida Insurgentes, desde Ciudad Universitaria hasta el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para expresar su rechazo a la reforma al Poder Judicial, la cual propone que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular.

Hace unos días, circuló en redes sociales un desplegado de la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho, en el que externó su postura a favor de la mejora del sistema judicial, pero no de la Reforma Judicial, ideada por el Presidente.

Tenía como desde un 22 de mayo del 2011 sin escuchar un ¡Goya! en el Ángel de la Independencia. Hoy las circunstancias son diferentes. pic.twitter.com/I5jvxl6om9 — Goyito (@ElG0yit0) September 1, 2024

Aunque la marcha fue principalmente llevada a cabo por comunidades estudiantiles de Derecho, personajes como Guadalupe Acosta Naranjo, vocero del Frente Cívico Nacional, fue visto en dicha movilización.

Con información de Romina Gándara

