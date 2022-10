Los recortes a los estímulos de docentes deteriora calidad en universidades públicas

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– Las y los profesores de universidades públicas de México ven en los estímulos económicos la manera de compensar los bajos salarios con los que ejercen, pero en los últimos años profesores en distintas escuelas han tenido que protestar para asegurar sus pagos, a ello se suman los llamados de representantes de instituciones de educación superior del país a quienes les preocupa que ya no puedan seguir costeándolos.

Su caso es similar al de la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde las autoridades informaron en agosto que, por falta de presupuesto, desde ahora y hasta marzo de 2023 no podrán otorgar los recursos completos del Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PROESDE), regulado por las Secretarías de Hacienda y de Educación Pública (SEP).

La institución argumentó que ello se debe a la decisión tomada desde 2021 por el Gobierno federal para eliminar el fondo extraordinario Carrera Docente –conocido como U040–, que tenía como función complementar el pago de estímulos en las universidades públicas estatales, por lo que actualmente la carga presupuestal para estos programas recae en mayor medida en las universidades.

Para 2020, el último año que existió el fondo, 35 universidades públicas federales se beneficiaban de él, aunque entre esas ellas no estaba la UPN, las afectaciones por la falta de recursos económicos federales también se observó en la institución.

“Desde 2020 y hasta ahora nos dicen que los pagos no nos los pueden dar porque nuestro reglamento sobre la entrega de estímulos no está actualizado, también argumentan que se están pagando con recursos de la universidad, que la Secretaría de Hacienda ya no da recursos”, expuso Vértiz Galván, quien también participó en la Comisión de Estímulos de la UPN hasta febrero de 2021.