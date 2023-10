No voy a estar de jefe máximo, guía moral, caudillo o cacique cuando termine: AMLO

El mandatario también anunció que habría un nuevo aumento al salario mínimo, y que se terminaría el Trolebús de Ixtapaluca antes de que concluya el sexenio.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta tarde que “ya quedó todo preparado” para su sucesión presidencial, y aseguró que la Cuarta Transformación seguirá con Claudia Sheinbaum.

“Yo no puedo seguir porque no lo permite la Constitución, pero además soy partidario del lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Y no voy a estar, después que termine, ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique. Ya termino mi ciclo, me retiro, porque, también, no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, afirmó.

Asimismo, aseguró que una vez que termine su mandato, no estaría detrás de nadie como “jefe máximo” o “guía moral”, pues se retirará de la política y de los eventos públicos.

López Obrador ha reiterado en distintas ocasiones y durante sus hasta ahora cinco años de Gobierno que después de su sexenio se retiraría de la política.

Ayer, el mandatario reconoció que se iría tranquilo porque “hay relevo generacional y habrá continuidad en la Cuarta Transformación”.

“Ya puedo irme tranquilo dentro de un año, ya termino mi mandato a finales de septiembre del año próximo, pero es bastante tiempo que me falta, es un año, pero como trabajo 16 horas al día, es como si me faltaran más de dos años”, dijo durante la presentación de los Programas para el Bienestar desde Texcoco, Estado de México.

AMLO ANUNCIA AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO

Desde Valle de Chalco, Estado de México, López Obrador anunció que habrá un nuevo aumento al salario mínimo, y destacó que no se aumentaba desde hace décadas.

“De una vez les adelanto que va a haber un buen aumento al salario mínimo en beneficio de los trabajadores. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo como ahora? Ya llevaba 40 años. Ni siquiera lo aumentaban de acuerdo con la inflación. Subía la inflación, aumentaba la inflación, pero no el salario”, dijo.

Además recordó que el salario mínimo pasó de 87 pesos por día a 207 pesos, y que en la frontera con Estados Unidos, es todavía mayor.

“Miren cuánto se deterioró el salario, por eso no hay que dar marcha atrás a la Transformación, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque hicieron mucho daño estos políticos corruptos, neoliberales, ‘neoporfiristas’. No van a regresar por sus fueros. Se acabó la robadera”, condenó.

TROLEBÚS SE INAUGURARÁ EN FEBRERO: AMLO

López Obrador también anunció que de que se terminaría el trolebús de Ixtapaluca hasta Santa Martha, antes de que concluya el sexenio.

El titular del Ejecutivo detalló que es un inversión de 10 mil 500 millones de pesos y que cuenta con la participación del Gobierno federal y del estatal del Estado de México, ahora encabezado por Delfina Gómez Álvarez.

“Va a conectarse con el Metro de la Ciudad de México y va a ser administrado también por el Sistema de Transporte [Colectivo] del Metro, porque se va a unir a todo lo que es el Metro de la Ciudad de México”, agregó.

“Vamos a terminar esta obra. […] Hoy la voy a supervisar, voy a ir a revisar lo que están trabajando, me va a acompañar el General [Salvador Fernando Cervantes] Loza, ingeniero militar, me va a acompañar a la revisión de la obra, porque me están poniendo aquí en la tarjeta de que lo vamos a inaugurar en febrero del [20]24”, concluyó.