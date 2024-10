Sheinbaum asume la Presidencia vindicando a las mujeres y con emotivo homenaje a AMLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asume en una sucesión histórica dentro de la misma izquierda y sin fricciones con el Gobierno saliente, algo inédito en la historia política del país.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo fue investida la mañana de este martes como la primera mujer Presidenta de México. La Diputada Ifigenia Martínez, una dirigente histórica de la izquierda, fue la encargada de colocarle la banda presidencial que le entregó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien la Presidenta se abrazó a su arribo al Pleno.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande“, declaró Sheinbaum al rendir protesta ante en el Congreso de la Unión.

En su mensaje, ya con la banda presidencial puesta, reivindicó una de las máximas del obradorismo al recordar que “por el bien de todos, primero los pobres”. También sostuvo, al parafrasear a Benito Juárez y al propio Andrés Manuel López Obrador que “no puede haber Gobierno rico, con pueblo pobre”, por lo cual continuará con las políticas de Austeridad Republicana establecida en el actual Gobierno.

Y añadió en su discurso: “Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el Jefe de Gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente aquella Legislatura pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado dijo ‘ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos, la historia y el pueblo lo han juzgado, Andrés Manuel López Obrador uno de los grande, el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el Presidente más querido, solamente comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo, y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor Presidente de México”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció desde la tribuna al Presidente saliente: “ha sido un honor luchar con usted, hasta siempre amigo, hermano, compañero Andrés Manuel López Obrador”. Eso llevó al pleno a corear el ya famoso “¡Es un honor estar con Obrador!”. Sheinbaum recordó que con su gobierno llega el tiempo de las mujeres: “Hoy 1 de octubre de 2024 inicia la segunda etapa, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, y también hoy después de 200 años de la República y de 300 años de la Colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir después de al menos 503 años por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa Nación”.

La Presidente Sheinbaum Pardo llegó al Congreso con minutos de retraso, a las 11:23, debido a los simpatizantes que acudieron temprano a su casa. En San Lázaro fue recibida por una comitiva integrada por la Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, la Senadora Edith López Hernández, la Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, la Senadora Andrea Chávez Treviño, la Senadora María Martina Kantún Can, todas ellas de Morena, y la Senadora Lizeth Sánchez García, del PT.

También estuvieron presentes las diputadas de Morena Irma Juan Carlos, Merilyn Gómez Pozos, Flor de María Esponda Torres y Claudia Leticia Garfias Alcántara, además de la Diputada Diana Karina Barreras Samaniego del PT y Ana María Lomelí Robles del Partido Verde. Al ingresar al salón de plenos, resonaron los gritos de “¡Presidenta, Presidenta!” y “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

Momentos antes, al filo de las 11:00 llegó el expresidente López Obrador acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. El grupo de legisladores que recibió al exmandatario lo conformaron los senadores de Morena Luisa Cortés García, Karina Isabel Ruiz Ruiz, Félix Salgado Macedonio, Alejandro Esquer Verdugo y la petista Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. También lo acompañan los diputados de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, Alma Marina Vitela Rodríguez, Claudia Rivera Vivanco, Daniel Asaf Manjarrez, Pedro Mario Zenteno y Gilberto Herrera Solórzano.

A la toma de posesión de la Primera Presidenta de México asistieron 16 mandatarias y mandatarios, una cifra histórica ya que en la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador asistieron 14 y con Enrique Peña Nieto 13.

Luego de tomar protesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum tomará protesta a su Gabinete Legal y se realiza la fotografía oficial. Posteriormente encabezará un almuerzo en el Salón de Tesorería, con los Jefes de Estado y de Gobierno; vicepresidentes y vicepresidentas; cancilleres y ministros designados; viceministros; enviados especiales y embajadores residentes y concurrentes; titulares de organismos internacionales; e integrantes del Gabinete legal y ampliado. Se prevé que pasadas las 17:00 horas dé un mensaje en el Zócalo capitalino.

Claudia Sheinbaum Pardo asume la Presidencia luego de que el pasado 2 de junio casi 36 millones de mexicanos la votaron para que continúe con el segundo piso de la Cuarta Transformación, como ella misma ha sostenido.

Se trata de una mujer nacida en una familia de izquierda. Sus padres fueron amigos de la familia del líder ferrocarrilero Valentín Campa y del líder estudiantil de 1968, Raúl Álvarez Garín. De origen, judio, Sheinbaum creció en un hogar laico. De joven luchó en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM, además de acompañar desde principios de siglo a López Obrador, primero como integrante de Gobierno en la Ciudad de México, después como vocera de su primera campaña presidencial y posteriormente como una de las fundadoras de Morena.

Este martes inició la sesión de Congreso General a las 09:00 horas. La Diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, fue la primera en fijar el posicionamiento de los partidos. En su intervención sostuvo que es tiempo de reconciliación y de mujeres al tiempo que señaló que “hoy es una nueva forma de hacer política”. En ese sentido señaló que esperan que haya una etapa de reconciliación nacional que encabece la nueva Presidenta Claudia.

Ortega Pacheco adelantó que la bancada de Movimiento Ciudadano inscribió una iniciativa para que se incluya el término de “Presidenta” en la Carta Magna porque, sostuvo, con ello se dignifica a las mujeres. “Porque las palabras importan y representan la legitimidad de nuestras conquistas, una sola letra que implica visibilizar a las mujeres mexicanas en sus capacidades y decir fuerte y claro que estamos listas para gobernar la patria”. “Presidenta de la República, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, asuma también el encargo de la reconciliadora en jefe, el cargo de Comandanta Suprema del reencuentro que le urge a México”, sostuvo.

A nombre del PRI tomó la palabra su dirigente nacional, el Senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, quien sostuvo que la mejor forma de preservar la República es respetar a la Constitución, en ese sentido indicó que las últimas reformas aprobadas ponen en riesgo al Estado de derecho al considerarlas un retroceso.

“Hoy hacemos un llamado y convocamos al nuevo Gobierno a que la ruta a seguir contenga las rectificaciones necesarias ante un modelo presidencial agotado. Nosotros somos críticos de los errores en los que incurrimos en el pasado aunque hayamos sido Gobierno, pero también somos críticos de muchas de las políticas que se han instrumentado y que ahora exhiben sus contradicciones y sus grandes limitaciones. El PRI ha sido un partido fuerte y sólido, el que más ha contribuído desde el Gobierno o desde la oposición a la consolidación de la democracia y la transición democrática de nuestro país”, expuso “Alito” sobre el partido que gobernó el país con mano dura durante 75 años consecutivos.

El Diputado Reginaldo Sandoval Flores expresó a nombre del PT, aliado de Morena, que seguirán apoyando el modelo de la llamada Cuarta Transformación e indicó que apoyarán las reformas y las adiciones que permitan que la Constitución recupere la esencia de la Constitución de 1917, y por ello, afirmó que seguirán proponiendo las reformas necesarias para eliminar los 36 años en los cuales el neoliberalismo la modificó en detrimento del pueblo.

Posteriormente, el Senador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, el aliado del poder en turno, presumió haber aportado cinco millones de votos al oficialismo al tiempo que reconoció el trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y enfatizó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dedicado su vida a combatir el cambio climático, por lo que su conocimiento y experiencia es lo mejor que le puede pasar a México.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez sostuvo a su vez que el PAN tiende la mano a Claudia Sheinbaum Pardo, aunque instantes después arremetió contra el legado del Presidente López Obrador e incluso desconoció la mayoría calificada obtenida por el oficialismo en las urnas. La legisladora panista, de hecho, acusó sin presentar pruebas que las autoridades electorales regalaron una mayoría artificial al oficialismo. “Presidenta Sheinbaum, Acción Nacional extiende su mano porque por encima de todo está México, usted Presidenta Sheinbaum puede cambiar las cosas, de usted depende la última palabra”.

PORRAS Y PROTESTAS AL EXTERIOR

Alrededor de las 7:30 de la mañana, simpatizantes de Claudia Sheinbaum Pardo se congregaron sobre la Avenida Eduardo Molina para estar presente en su investidura. Algunos simpatizantes llegaron desde la madrugada con pancartas, lonas y mensajes de respaldo, esperando que su gobierno dé continuidad al proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

Camiones provenientes de Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y otras entidades del país arribaron con simpatizantes que traían consigo mantas y carteles en apoyo a Sheinbaum. Muchos coreaban frases de aliento, ansiosos por el futuro de la nación bajo el liderazgo de la primera presidenta mujer del país.

Claudia Jazmín Cabrera, por ejemplo, llegó acompañada de su familia. “Quise estar aquí para darle mi apoyo a Claudia Sheinbaum. Como mujer, me llena de esperanza ver a otra mujer al frente de la presidencia, y confío en que eso hará la diferencia en nuestras vidas cotidianas”, comentó mientras aguardaba en las cercanías del acceso sobre Eduardo Molina, una de las avenidas principales que rodean el recinto legislativo.

Al mismo tiempo, decenas de trabajadores del Poder Judicial llegaron a las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para protestar por la reforma recién aprobada.

Más tarde prevén realizar una marcha del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, después de que la Presidenta desahogue un evento masivo en la plancha del Zócalo.