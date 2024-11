La F1 espera más drama entre Verstappen y Norris; “Checo” saldrá 13 en la Sprint

A pesar de las buenas sensaciones que dejó al inicio en la SQ2, la historia terminó mal. En su primera vuelta rápida, “Checo” Pérez quedó en el octavo puesto con un tiempo de 1.10.024. De inmediato se veía que el crono no le alcanzaría para avanzar a la SQ3, por lo que fue a boxes para montar nuevas llantas medias.

Ciudad de México, 1 de noviembre (AS México).- Mal de malas para Sergio Pérez. Las cosas no mejoran para el mexicano y en esta ocasión su equipo le falló. Red Bull lo mandó tarde a la pista y ya no le dió tiempo para abrir una vuelta rápida en la SQ2 de la clasificación para la carrera sprint. De esta manera, “Checo” largará décimo tercero en la carrera del sábado en el GP de Brasil.

Las nubes se hicieron presentes en Interlagos para la clasificación a la sprint. Tras una primera práctica 1 en la que no se vio del todo bien, ‘Checo’ afrontó la SQ1 con el objetivo de tener mayor confianza en el auto para encontrar las décimas que lo metieran las primeras posiciones en la parrilla de salida de la sprint.

Desde su primera salida a pista, el mexicano dejó buenas sensaciones con un tiempo que lo puso entre los diez primeros. Sin embargo, para la segunda vuelta rápida su crono mejoró por mucho al grado de marcar récord en el sector 2 por unos instantes. Pérez paró el cronómetro en 1.10.382 que lo dejó en el quinto lugar por encima de su coequipero Verstappen. Así, ‘Checo’ se metió a SQ2 con buenas sensaciones en pista.

NO ALCANZÓ A ABRIR VUELTA

A pesar de las buenas sensaciones que dejó al inicio en la SQ2, la historia terminó mal. En su primera vuelta rápida se quedó en el octavo puesto con un tiempo de 1.10.024. De inmediato se veía que el crono no le alcanzaría para avanzar a la SQ3, por lo que fue a boxes para montar nuevas llantas medias.

Su estadía en el box tardó más de lo estimado en una clara falla del equipo. El garaje de Pérez volvió a fallar tras un mal timming en su salida a pista. ‘Checo’ fue al circuito con el cronómetro encima y al final no le alcanzó para poder abrir la vuelta. Nuevamente un revés se lleva Sergio que arrancará décimo tercero en la carrera sprint de este sábado.

MÁS DRAMA ENTRE VERSTAPPEN Y NORRIS

Max Verstappen, de Red Bull, sugiere que no cambiará su agresivo estilo de pilotear en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana, en momentos en que busca su cuarto título consecutivo de Fórmula 1.

Lando Norris de McLaren necesita una victoria en la histórica pista de Interlagos en Sao Paulo para mantener alguna esperanza realista de título.

Algunos nuevos ingredientes podrían condimentar el enfrentamiento entre los dos pilotos, quienes han recibido penalizaciones en las últimas dos carreras en Austin y Ciudad de México por su audacia en la pista. Interlagos tiene un nuevo asfalto, se espera lluvia todo el fin de semana y Verstappen recibió una penalización de cinco lugares en la parrilla de salida después de que él y la escudería Red Bull decidieron utilizar un nuevo motor.

La práctica del viernes no fue un buen augurio para Verstappen, quien terminó 15to, a más de un segundo de Norris, que logró el mejor tiempo con McLaren. El Ferrari de Charles Leclerc, que también tiene oportunidad de ganar el campeonato, fue sexto.

La clasificación para la carrera sprint de la tarde fue mejor para Verstappen; quedó cuarto, aunque casi un segundo detrás del líder y compañero de equipo de Norris, Oscar Piastri. Norris saldrá segundo.

El sábado depara la penúltima carrera sprint de la temporada y un homenaje al legendario tricampeón brasileño Ayrton Senna, quien falleció hace 30 años. Lewis Hamilton, siete veces campeón de la F1 y “brasileño honorario”, conducirá un McLaren que alguna vez tuvo al volante a uno de los héroes deportivos más destacados del país, frente a 60 mil aficionados.

Norris redujo la diferencia con Verstappen a 47 puntos en México después de un duelo furioso que causó penalizaciones al holandés por un total de 20 segundos. El piloto británico fue sancionado en la carrera anterior, el Gran Premio de Estados Unidos, mientras luchaba contra el campeón defensor.

Leclerc, 70 puntos detrás de Verstappen, dijo a los medios el jueves que no espera un rendimiento destacado de su equipo este fin de semana.

El piloto monegasco también tuvo que enfrentarse a los comisarios en Brasil por decir groserías en una conferencia de prensa después del GP de México el fin de semana pasado. Fue multado con 10 mil euros, de los cuales la mitad quedó como multa suspendida, siempre que no haya más infracciones de naturaleza similar en los próximos 12 meses.

“Durante la audiencia, Leclerc expresó su arrepentimiento por su momentánea falta de criterio y compartió que entendía su responsabilidad como modelo a seguir para el deporte”, afirmaron los comisarios en su informe.

Verstappen fue castigado con un día de servicio comunitario por la misma razón durante el GP de Singapur.

DESAFÍOS PARA VERSTAPPEN Y MACLAREN

Verstappen dijo en México que la F1 se ha vuelto demasiado regulada. A su llegada a Brasil, sentenció que no le importaban las críticas a su estilo agresivo.

Aunque él y Norris afirman tener una relación respetuosa, se espera otro enfrentamiento entre los dos en la carrera del domingo. Está previsto también que los McLaren tengan ventaja.

Verstappen ha ganado dos veces en el circuito de Interlagos de 84 años, incluyendo la carrera del año pasado, en la que Norris terminó segundo.

El holandés no ha triunfado en 10 carreras. La última victoria de Verstappen fue en España en junio, después de una racha de siete victorias en las primeras 10 carreras.

“Queremos hacerlo bien, pero por supuesto también tiene que ser posible. Todavía tenemos una buena ventaja”, dijo Verstappen el jueves. “Solo trato de disfrutar el momento, trato de optimizar siempre el rendimiento”.

-Con información de AP.