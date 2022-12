A más tardar el 15 diciembre se pasará a otra etapa del proceso contra “Alito”: Mier

El coordinador de los diputados de Morena señaló que el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito se realiza conforme a los tiempos establecidos.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), será retomado en los próximos días por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, instancia que analizará y determinará si procede o no el juicio contra el priista.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que a más tardar el 15 de diciembre, las y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa.

“La declaración de procedencia o desafuero, como lo conoce la gente, es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa”, detalló el morenista frente a medios de comunicación.

Asimismo, explicó que “una vez que ya conocieron del expediente, vendrá la etapa de alegatos en la que, tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa del Diputado Alejandro Moreno, tendrán que presentar todos los alegatos y recursos que consideren necesarios”.

El pasado 16 de agosto, la Fiscalía del Estado de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, por enriquecimiento ilícito.

“Están solicitando en términos de este escrito la declaratoria de procedencia contra el C. Alejandro Moreno Cárdenas, a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche”, dijo en ese momento el entonces presidente de San Lázaro, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna.

El Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, aclaró en ese entonces que la carpeta de investigación “no tiene nada qué ver con los audios” que publicó la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores. “Afirmarlo categóricamente, la carpeta de investigación no tiene que ver con los audios, tiene que ver con una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito”.

El Diputado Pérez Bernabe indicó que la Sección Instructora emergió de la Comisión Jurisdiccional, a partir de que el Fiscal Renato Sales presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de la declaratoria de procedencia de la acción penal, mejor conocida como desafuero, contra el Diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

Pérez Bernabe detalló que no se había instalado la Sección Instructora porque no se había presentado ninguna solicitud en una Fiscalía. “Entonces, al no tener la instalación, tuvimos que esperar prácticamente todo el primer año de la sexagésima quinta legislatura”.

El legislador mencionó que a partir de la declaratoria cuentan con 15 días hábiles para instalar la Sección Instructora, una vez que se establezca, el siguiente paso será que a los siguientes tres días, la dirección jurídica de la Cámara de Diputados tendrá que presentar a la Sección lo que tenga en su haber.

“A partir de que la sección instructora aprueba la radicación del acuerdo, en ese momento tenemos que notificar al inculpado que se inicia el procedimiento, que ha sido aceptado. En el caso de que haya sido aceptado se cuenta con siete días naturales para que quien está señalado pueda dar contestación, agotados esos siete días que tiene para contestar, conteste o no conteste, ahí donde ya nada puede detener el procedimiento de la sección instructora inicia un periodo de ofrecimiento y desahogo de pruebas, es procedimiento dura 30 días naturales considerando que la sección instructora en este proceso analiza y cree que no son suficientes esos 30 días naturales puede presentar una ampliación por otros 30 días naturales”.

Finalmente, una vez concluido ese periodo, vendrá la etapa de alegatos, la cual consta de tres días naturales, primero, para el acusador que tendría que ser la Fiscalía, y tres días para el presunto responsable.

“Concluido ese periodo inicia el proyecto de conclusión de análisis del dictamen de la sección instructora que consideramos de acuerdo al código de procedimientos penales un periodo máximo de 12 días para emitir un dictamen en el proyecto en conclusiones de la sección instructora”.

El pasado 6 de septiembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora, cuyo fin es dictaminar las peticiones de desafuero presentadas ante dicho Congreso, entre ellas la de Alejandro Moreno Cárdenas.