Santander espera participar en proceso de venta de Banamex en México, anuncia Botín

Madrid, 2 de febrero (Europa Press).- La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha confirmado que el grupo tiene intención de participar en el proceso de venta de Banamex, la filial mexicana de Citi, aunque ha recalcado que en ningún caso el grupo emitiría nuevas acciones para llevar a cabo una posible adquisición.

Durante la presentación de resultados anuales ante analistas, Botín ha asegurado que el banco está centrado en la disciplina y asignación de capital y en aumentar la remuneración al accionista, convirtiendo las recompras de acciones en una herramienta relevante y aumentando el dividendo en efectivo en el futuro.

En este sentido, ha aclarado que Santander no está considerando en ningún caso emitir nuevas acciones, ni para una posible adquisición de Banamex ni para ningún otro supuesto.

“Lo que vamos a hacer es recomprar acciones. No tendría ningún sentido recomprar acciones y luego ponernos a emitir nuevas acciones, así que no pretendemos emitir acciones para ninguna adquisición en este momento con la acción al nivel actual”, ha explicado.

Aunque la presidenta de Santander ha asegurado que en el grupo están “muy satisfechos” con el crecimiento orgánico que están teniendo, sí ha confirmado que espera participar en el proceso de venta de Banamex en México. “Cuando se inicie el proceso, por supuesto, pretendemos participar en el mismo, pero no consideramos en ningún caso, con este precio de la acción, emitir acciones”, ha insistido.

Santander pretende mantener una ratio de capital CET1 fully loaded por encima del 12 por ciento a lo largo de todo el año 2022 y durante todos los trimestres, lo que le permite “crecer de forma rentable y retribuir más a los accionistas a medida que aumenten los beneficios”.

A preguntas de analistas sobre cómo financiarían la posible operación y cuál sería el calendario, la presidenta del Santander ha asegurado desconocer el proceso, pero prevé que sea largo y no comience hasta, al menos, el tercer trimestre de 2022.

Botín ha afirmado que en Santander no han analizado de forma específica las sinergias de costes que podrían obtener con la compra del negocio de banca de consumo y empresas en México de Citi, pues “es demasiado pronto”, pero ha reconocido que el grupo sigue a sus competidores desde hace años. “Conocemos sus métricas, por tanto, tenemos una idea, pero no lo estamos analizando de forma específica ahora mismo porque es demasiado pronto”, ha explicado.

SALIDA DE NEGOCIOS POCO COMPETITIVOS EN EU

La presidenta de Banco Santander ha celebrado que los resultados del ejercicio 2021 acercan al banco al cumplimiento de los objetivos que se marcó en el Investor Day de 2019. De cara a 2022, la entidad seguirá enfocada en crecimiento, rentabilidad y retorno a los accionistas.

Para ello, entre otras cosas, el grupo seguirá reasignando capital entre segmentos y países, pero también hacia los negocios más rentables y de mayor margen. En este sentido, Botín ha avanzado que esperan generar “nuevas oportunidades de negocio” en Norteamérica y abandonar algunos negocios donde la entidad no cuenta con escala suficiente, centrándose en aquellos en los que sí son competitivos.

Durante la presentación ante la prensa de los resultados, Ana Botín ha especificado que algunos de esos negocios que la entidad se plantea abandonar en Estados Unidos estarían relacionados con el área de consumo, entre ellos, el hipotecario.

Sin embargo, la entidad prevé dar más detalles próximamente en una presentación especial que dedicará a la estrategia en Nueva York. “Lo vamos a anunciar dentro de varias semanas y les daremos todos los detalles”, señaló la presidenta del Santander.

AUMENTARÁ EL PAY OUT AL 50 POR CIENTO A LARGO PLAZO

En línea con la política de retribución al accionista aprobada el pasado mes de septiembre, Santander remunerará a los accionistas con el 40 por ciento del beneficio ordinario de 2021, dividido a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra de acciones.

El primer abono de unos mil 700 millones de euros se hizo el pasado mes de noviembre, repartido entre un dividendo en efectivo de 4.85 céntimos de euro por acción y una recompra de acciones por 841 millones de euros. El importe del segundo pago con cargo a 2021 se anunciará en las próximas semanas.

Botín ha explicado que la retribución al accionista con cargo a 2022 también será del 40 por ciento y estará repartida a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra de acciones, mientras que a largo plazo la intención es elevar el pay out hasta el 50 por ciento, también repartido entre recompras y pagos en efectivo y manteniendo la ratio de capital CET1 por encima del 12 por ciento.

“Queremos ampliar la retribución al accionista y preveemos una mejora de la rentabilidad. Si se da, y estamos seguros de que va a ser así, aumentaríamos el dividendo por acción y seguiríamos con las recompras. Ahora mismo, la intención es que estén al 50 por ciento-50 por ciento para el año que viene. También aspiramos a aumentar la rentabilidad total para el accionista con un pay out de alrededor del 50 por ciento incluyendo recompra, pero eso es todo lo que podemos decir por el momento”, ha señalado Botín.

EL CRECIMIENTO “REQUIERE CAPITAL”

Durante la rueda de prensa, la presidenta de la entidad ha defendido esta política de retribución al accionista al destacar que Santander “es diferente” al resto del sector europeo.

Santander is one of the biggest buy-now-pay-later players in Europe with over 2 million customers. Today we are formally announcing Zinia, our BNPL expansion, across Europe.

Read what makes our service different https://t.co/Okxa6tdXZt pic.twitter.com/Iu9KcdAwSg

— Ana Botín (@AnaBotin) January 26, 2022