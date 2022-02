Número de casillas para Revocación será cercano al de la consulta: Consejero Saldaña

El Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña dijo que se tiene contemplado instalar un número de casillas “muy cercano” al que se implementó en la Consulta Popular de agosto de 2021 e indicó que sí habrá el número de papeletas necesarias para que todos los que estén inscritos en la Lista Nominal puedan votar.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El Consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña indicó que este viernes se emitirá la convocatoria para el proceso de Revocación de Mandato, aunque refirió que lo harán con el número de casillas que se puedan instalar con los recursos con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la Secretaría de Hacienda descartó darles más recursos para este ejercicio, el cual será “muy cercano” al de la Consulta Popular de agosto pasado.

“Esto significa con los recursos únicamente que el INE pudo liberar de acuerdo a su presupuesto 2022, sin haber contado con recursos ni de la Cámara de Diputados, que también fue absolutamente omisa ni, lamentablemente, de la Secretaría de Hacienda a pesar de haberse generado esa sentencia de diciembre pasado de la Sala Superior (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) ”, comentó Ruiz Saldaña en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Consejero Electoral lamentó que el Gobierno federal no les haya dado un ampliación presupuestal ya que, refirió, el INE atendió la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la que se le pidió al órgano electoral hacer un esfuerzo por liberar recursos, pero no ocurrió así con la Secretaría de Hacienda, dependencia a la que se le pidió responder de manera fundada y motivada si podía o no dar más recursos.

“Lejos de ponerse en la lógica de la sentencia, (la Secretaría de Hacienda) se puso a cuestionar lo que dice la ley. Nosotros ya preveíamos, de alguna u otra forma, este escenario de tal modo que el próximo viernes vamos a estar emitiendo la convocatoria del proceso de Revocación de Mandato”, precisó Ruiz Saldaña.

Cuestionado sobre el número de casillas que tienen contempladas instalar para este proceso y si serán más o menos que las 57 mil casillas con las que se contó en la Consulta Popular del año pasado, el Consejero Electoral dijo:

“No será posible instalar 161 mil casillas (como las de un proceso electoral federal), lo dijimos desde hace muchas semanas porque al INE se le recortaron cuatro mil 913 millones del presupuesto solicitado, si hubiera sido un recorte como el que se ha tenido en los últimos años de alrededor de 800 millones de pesos era todavía posible absorber, pero no hay ninguna institución del Estado mexicano, creo yo, a la cual se le recorten uno de cada 4 pesos y aún así se le pida que haga lo mismo”.

Ruiz Saldaña insistió en que “no hay manera material” de que se instalen más casillas y dijo que aunque sí habrá el número de papeletas para que todos los que estén inscritos en la Lista Nominal puedan votar, “pero se tendrán que poner a disposición estas papeletas en un número menor de casillas”.

“Estamos proyectando, precisamente, algún número cercano, muy cercano, al de la consulta popular”, abundó.

El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio contestación, en tiempo y forma, a la solicitud presentada por el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual requiere recursos adicionales para la realización del proceso de revocación de mandato. (1/2) — Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 1, 2022

En relación a la propuesta de recorte presupuestal que le hizo llegar hace unas semanas el Gobierno federal, el Consejero Ruiz Saldaña dijo que “son consideraciones que no parten de premisas ciertas”, ya que no son “recursos de los que el INE pueda disponer” porque “se estaría violando la Ley si se destinan pocos recursos que hay para estos fines”.

No obstante, el Consejero electoral descartó que el recorte que ha alegado el INE vaya a afectar la difusión del ejercicio de Revocación de Mandato y la cual recaerá totalmente en manos del órgano electoral una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibiera a los partidos políticos participar en actividades de difusión de esta consulta.

“Vamos a hacer uso de todos los medios a la disposición del Instituto Nacional Electoral, esto significa, tanto los tiempos de radio y televisión con los que contamos, como una contratación de espacios públicos, es decir en vías de comunicación, en la calle, y también incluso inserciones en medios impresos, en lo largo y ancho del país”, explicó.

“Obviamente hacer un uso muy estratégico de las redes sociales en suma todos los medios que suelen utilizarse para alguna campaña son los medios que el INE también estará utilizando con mensajes muy concretos para posicionar el día de la revocación, también en qué consiste, cuáles son los elementos más relevantes a tener presentes sobre esta actividad inédita para las y los mexicanos”, añadió Ruiz Saldaña.

El secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, leyó parte de la respuesta que la @Hacienda_Mexico dio al @INEMexico por la solicitud de ampliación presupuestal para la #RevocaciónDeMandato, en la cual se señala que “no es viable jurídicamente otorgar recursos adicionales". pic.twitter.com/xx6wyeBOCK — @INEMexico (@INEMexico) February 1, 2022

El 1 de agosto de 2021, se realizó la primer consulta popular con la que se determinaría si los expresidentes mexicanos serían llevados a juicio político, sin embargo, se instalaron sólo 57 mil casillas de votación a nivel nacional, lo que despertó inconformidad entre el electorado, lo que se tradujo en un fracaso del primer referéndum de este tipo realizado en México.

Este lunes, luego de conocer la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que negó otorgar más recursos para llevar a cabo la Revocación de Mandato, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, adelantó que sí se llevará a cabo dicho ejercicio de participación ciudadana pero con las adecuaciones necesarias.

“El INE ha hecho todo lo que está dentro de sus atribuciones y capacidades institucionales. Estamos a la espera de las resoluciones del TEPJF y de la SCJN. El INE no se ha detenido y se encuentra listo para organizar la Revocación de Mandato conforme a la ley con una amplitud acorde a los recursos disponibles. Lo que viene ya no depende de la decisión o de la voluntad del INE, sino de las capacidades y condiciones que se nos han generado por otros poderes de la Unión para poder avanzar en este ejercicio”, compartió en un video publicado en redes sociales.

En ese sentido, el Consejero Ruiz Saldaña dijo que se ha querido construir una narrativa de que los consejeros y el INE mismo “viven en la opulencia, eso es absolutamente falso”.

“Hay muchísimos más servidores públicos del Estado mexicano que ganan más que los y las consejeros del INE y sobre de ellos no se dice nada en nuestro país”, mencionó a la par que reconoció que el Instituto ha fallado al comunicar a la ciudadania el alcance de sus funciones.