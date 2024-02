Mark Gustafson, codirector de “Pinocho” de Guillermo del Toro, muere a los 64 años

Por Alberto Zaragoza Lerma

Ciudad de México, 2 de febrero (AS).- Mark Gustafson, leyenda de la animación en stop motion, ha fallecido a los 64 años de edad por un ataque al corazón. Todo un veterano y destacado profesional que nos deja demasiado pronto y en el que posiblemente haya sido el momento más alto y de mayor reconocimiento global por su carrera.

Guillermo del Toro no ha dudado a la hora de dedicar un homenaje a Gustafson en redes sociales, con una enorme emotividad y sentimiento:

I admired Mark Gustafson, even before I met him. A pillar of stop motion animation- a true artist. A compassionate, sensitive and mordantly witty man. A Legend- and a friend that inspired and gave hope to all around him. He passed away yesterday. Today we honor and miss him. pic.twitter.com/zCmOLK70YU

— Guillermo del Toro (@RealGDT) February 2, 2024