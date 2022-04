Gobierno ucraniano encuentra cuerpo sin vida de fotoperiodista desaparecido Max Levin

Kiev, 2 de abril (EFE).– El cuerpo sin vida del fotoperiodista ucraniano Max Levin, que desapareció cuando trabajaba al norte de Kiev, fue hallado este viernes por la Policía, según informó hoy el Instituto de Medios de Masas de Ucrania.

“Según informaciones preliminares, Maxim Levin fue asesinado por efectivos de las fuerzas armadas rusas,” afirmó el Instituto citando a la Fiscalía General del Estado y anunció que el cuerpo fue hallado en la localidad de Huta Mezyhirska, al norte de la capital.

Ukrainian photographer Max Levin found dead near Kyiv where he has been documenting Russian war crimes.

Max was a brave journalist and good father of four kids. I don’t want to believe he’s gone. pic.twitter.com/zC80MXgVo2

