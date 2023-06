Jokic luce con triple doble y pone a Nuggets 1-0 sobre Heat en las finales de la NBA

Por Tim Reynolds

DENVER (AP) — Nikola Jokic y los Nuggets estuvieron enfrentando algunas preguntas de cara a su primera aventura en unas Finales de la NBA. El jueves, su respuesta en la cancha fue enfática.

No, la inactividad de una semana y media no los afectó.

Y no, tampoco se amedrentaron ante el escenario más importante del basquetbol.

“Pienso que ésa es la belleza de este equipo”, destacó Murray. “Tenemos muchas armas e imágenes diferentes. Hay que vigilarnos a todos. Fluimos libremente y nos divertimos”.

El Heat tenía una foja de 3-0 en los primeros duelos de sus series en estos playoffs, todos como visitantes. Sin embargo, Denver no ha perdido en casa.

Los equipos que han ganado el primer partido han terminado coronándose en el 70 por ciento de las Finales.

Así que los Nuggets tienen ventaja.

El serbio, Jokic dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, finalizó con 27 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes por los Nuggets, quienes esperaron 47 años para llegar a sus primeras Finales y no decepcionaron en absoluto.

Aaron Gordon agregó 16 unidades, mientras que Michael Porter Jr. anotó 14 por Denver, que estuvo en desventaja sólo durante 34 segundos y llegó a tener una delantera de 24 puntos.

Joker joins LeBron as the only players in the last 25 years with 10 PTS and 10 AST in any half of an NBA Finals game.

This is his first Finals appearance 🃏 pic.twitter.com/coUBtclURW

— Denver Nuggets (@nuggets) June 2, 2023