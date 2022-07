Cohete de Virgin Orbit es lanzado con satélites del Departamento de Defensa de EU

LOS ÁNGELES, 2 de julio (AP).— Un cohete de Virgin Orbit con siete satélites del Departamento de Defensa de Estados Unidos fue lanzado desde un Boeing 747 especial que volaba frente a la costa del sur de California y se dirigió al espacio el viernes por la noche.

El jumbo jet modificado despegó del puerto aéreo y espacial de Mojave, en el desierto de Mojave, y lanzó al cohete sobre el Océano Pacífico, al noroeste de Los Ángeles.

El lanzamiento fue gestionado por la Fuerza Espacial de Estados Unidos para un programa de prueba del Departamento de Defensa. Los siete satélites llevarán a cabo varios experimentos.

Congratulations to our team for completing another successful mission to space today! We deployed a total of seven customer satellites into Low Earth Orbit as planned. 👏 #StraightUp

— Virgin Orbit (@VirginOrbit) July 2, 2022