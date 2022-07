Biden dice a gobernadores demócratas que batalla por derecho al aborto “no terminó”

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) – El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este sábado a un grupo de gobernadores estatales del Partido Demócrata que la batalla por el derecho al aborto todavía “no ha terminado” y que tiene intención de hacer todo lo posible para integrarlo en la legislación del país revocando si hace falta la regla del filibustero, principal herramienta de la conservadora oposición republicana para anular el proceso en el Congreso de EU.

Para ello, el Presidente ha resaltado la importancia de las elecciones legislativas de noviembre, donde los demócratas necesitarían la mayoría en la Cámara de Representantes y al menos dos votos más de los 48 que tienen en el Senado para intentar eliminar esa regla.

Los demócratas tienen 50 escaños pero sus senadores por Virginia Occidental, Joe Manchin, y Arizona, Kyrsten Sinema, han dicho que se oponen a este cambio.

The Supreme Court's reversal of Roe v. Wade will upend the lives and impact the health of millions of women.

As I've said, this isn't over. In addition to my actions to protect women's right to travel for care and access FDA-approved medication, these Governors are stepping up: pic.twitter.com/gP98mTg1vZ

— President Biden (@POTUS) July 2, 2022