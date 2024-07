El bailarín Sergio Mayer está en el ojo del huracán. Otra vez. Y hay muchas razones

El actor Sergio Mayer estará de vuelta en el Congreso luego de que Morena le diera una diputación plurinominal a pesar de sus críticas al partido que lo respaldó para llegar a San Lázaro en 2018 y de apoyar movimientos de la oposición como la llamada “Marea Rosa”.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– “Despertó el ‘monstruo espiraciónista (sic), conservador, hipócrita, clasista, marrullero”, publicó el 13 de noviembre de 2022 Sergio Mayer Bretón en su cuenta de Instagram —un post que después borró— junto a una foto de su asistencia a la marcha de la Marea Rosa, organizada por membretes de Claudio X. González y de la oposición en contra de la Reforma Electoral que impulsaron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, el partido que regaló al actor una diputación plurinominal para la Legislatura que inicia en septiembre, situación que ha generado descontento entre la militancia.

Lejos de ser una episodio aislado, lo ocurrido hace año y medio en realidad es una muestra del perfil ideológico de un personaje como Sergio Mayer que en 2018 llegó a la Cámara de Diputados gracias al respaldo a Morena que llevó a López Obrador a la Presidencia con 30 millones de votos y que le permitió tener mayoría en ambas cámaras, donde también encontraron lugar los senadores Lilly Téllez, hoy convertida en panista y en una de las críticas más ferreas del oficialismo, y Germán Martínez Cásares, quien ha regresado a sus orígenes panistas.

Sergio Mayer Bretón llegó a la política de mano de Morena porque en realidad fue el partido que le abrió las puertas. Así lo reconoció él mismo en 2021 en una entrevista con Carlos Alazraki en su canal de YouTube, un megáfono de la oposición en el cual se da espacio a los principales críticos del Gobierno de López Obrador.

“Toqué puertas y me veían ahí como el actor que… y cuando toqué puertas con Morena fui a ver a Andrés Manuel López Beltrán, al cual le agradezco, el hijo de Andrés Manuel, él estaba llevando Ciudad de México y me abrió las puertas, fue incluyente, y le tengo que reconocer a Morena que fueron incluyentes. Y me dijo ‘bienvenido, nada más que aquí tienes que pasar por un proceso interno, como cualquiera’. Y dije, ‘va, le entro y me la juego’. Entré, pasé los procesos y logré ganar”, expresó en esa plática.

En su paso por el Congreso, Mayer Bretón no estuvo exento de polémicas. Fue, por ejemplo, uno de los asistentes en mayo de 2019 al homenaje que rindieron en el Palacio de Bellas Artes al líder de la iglesia la Luz del Mundo, Joaquín Nassón García, quien en 2022 se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber abusado sexualmente de tres niñas. “La fotografía en la que aparezco y circula en redes sociales, solo refiere un instante de un saludo, como frecuentemente lo hago con numerosos personajes y ciudadano a quienes encuentro en eventos y me piden saludarles, aún sin conocerlos”, salió a aclarar Mayer en junio de 2019 cuando fue detenido Nassón García.

También como legislador cuestionó el manejo que el Gobierno de López Obrador dio a la pandemia de COVID-19 y sostuvo en junio de 2021 en una entrevista que la forma en la que manejó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell “el tema del COVID podría llegar a ser juzgado como genocida”. En ese mismo espacio, incluso fue incapaz de nombrar un logro de la llamada Cuarta Transformación cuando se le preguntó.

Pese a ello, estará de vuelta en el Congreso luego de que se le diera una diputación plurinominal.

“No gusta que Sergio Mayer esté en la lista de plurinominales, a mí tampoco. ¿Cómo se construyó la lista de plurinominales de Morena? Ustedes saben que el estatuto plantea el sorteo por insaculación, en una asamblea con militantes se eligen cinco hombres y cinco mujeres por distrito y esos se van a tómbola, no se pudieron hacer las asambleas, se inscribió muchísima gente y eso se fue a tómbola. Creo que fue un error, que yo lo expresé en su momento, que el presidente del partido transmitió en vivo la insaculación y me parece que si Mario (Delgado, el dirigente de Morena) tenía apartados algunos lugares que iban a ser designación debió haberlo dicho”, expresó el pasado 26 de junio a SinEmbargo Al Aire, Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, quien aseguró que Delgado fue quien decidió que el actor Sergio Mayer Bretón formara parte de la lista de diputados plurinominales.

Los reclamos por la reincorporación de Mayer a la bancada de Morena han generado toda una polémica que le ha valido incluso reproches públicos a Mario Delgado como ocurrió el lunes, en la conmemoración de los seis años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Cuando el dirigente de Morena tomó la palabra durante el acto la militancia le respondió al grito de ¡Fuera Mayer, fuera Mayer!

La única experiencia de Mayer en la política se remite al periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2021, cuando fue Diputado federal y presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía, donde recibió críticas. En agosto de 2019 la Diputada morenista Inés Parra lo acusó de solicitar dinero a cambio de aprobar proyectos, además de manejar “indebidamente” el presupuesto para el sector cultural.

La legisladora denunció durante la comparecencia de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que Mayer llegó a solicitar “moches del 30 por ciento” por cada proyecto aprobado y dijo que como intervino en el diseño del presupuesto se observó un “desequilibrio financiero” en programas de la Secretaría de Cultura.

“No se ha presentado un programa efectivo de parte de la Secretaría, con diagnóstico, pronóstico y objetivo, y esto fue aprovechado de manera desaseada por esta Comisión –encabezada por Mayer–, que manoseó de manera indebida el presupuesto de cultura”.

El actor se deslindó al asegurar que como legisladores “no manejan ningún presupuesto”, también encontró respaldo del grupo parlamentario de Morena, que emitió un comunicado donde señaló que las acusaciones en su contra no tenían fundamento; aunque Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de la Cámara de Diputados, sí pidió al contralor de San Lázaro investigar las acusaciones contra el Diputado. Mayer denunció ante la Fiscalía General de la República a la legisladora Parra por “falsas acusaciones”.

No permitiremos que se ataque con injurias a personas, instituciones u organizaciones. Presenté mi queja ante la Contraloría Interna y el Comité de Ética de la @Mx_Diputados ; y una denuncia formal ante la @FGRMexico , por falsedades en mi contra. https://t.co/YrptkywHlw pic.twitter.com/OA9p2io8Jm — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) August 27, 2019

En su paso por el Congreso, según datos del Sistema de Información Legislativa, presentó 21 iniciativas, muchas de ellas para inscribir en el muro de la Cámara con letras de oro “Muralismo Mexicano 1921-2021”, “Andrés Henestrosa Morales” o “Armando Manzanero”, para que el 21 de mayo fuera declarado Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo; para posibilitar el financiamiento privado y público a los partidos políticos para actividades ordinarias y específicas y dejando al de tipo público exclusivamente para efectos de campañas.

De las 21, únicamente tres fueron aprobadas, el resto están “pendientes” o fueron desechadas. En tanto, del total de los 609 asuntos votados en la Legislatura que le tocaron, votó a favor en 494; en nueve estuvo en contra; en tres se abstuvo y en 103 estuvo ausente.

Sergio Mayer combinó su actividad como legislador y actor de teatro. En 2021 buscó reelegirse al competir por la diputación del Distrito 6 en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, para ello pidió el apoyo de la comunidad dedicada al arte para repetir en el cargo, pero perdió con 28.53 por ciento de votos frente al 53.8 que obtuvo la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, Diana Lara Carreón.

La relación de Mayer Bretón con Morena también ha sido cuestionada porque en el periodo que pausó su participación en la política se pronunció en contra del Tren Maya, una de las obras insignia del Gobierno federal, al difundir en mayo de 2023 un video donde habló de la tala de árboles.

“Voy de Cancún hacia Chetumal, aquí está la devastación que se hizo tremenda aquí en la selva maya, me paré a ver un poco no le encuentro pues la verdad mucho sentido, yo no sé cuando se va a terminar esto”, expuso.

Desde la selva Maya, de Cancún hacia Chetumal, solo se ve devastación. Triste y lamentable ver el daño ecológico irreversible. pic.twitter.com/LukR5Ysvy9 — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) May 20, 2023

Ese mismo año dejó claro su interés por regresar a la política al asegurar en una entrevista televisiva que más adelante le gustaría ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero reconoció que sería complicado por su falta de cercanía con los partidos, así se deslindó de nueva cuenta de Morena, que previamente lo había arropado.

“Yo tengo un pequeño problemita, que es justamente que soy un poco apartidista, no apolítico, apartidista, porque yo no pertenezco a ningún partido político, entonces es muy complicado participar de manera independiente en una contienda tan importante como es la Jefatura de Gobierno”, dijo en esa ocasión, agregó que otros partidos ya se habían acercado a él, pero enfatizó que se quedaría donde respeten su forma de ser e ideología.

El año pasado, el exintegrante del grupo musical Garibaldi también alcanzó notoriedad a nivel nacional al participar en La Casa de los Famosos, reality show de Televisa. Al terminar el programa, Wendy Guevara, la ganadora y quien para ese momento tenía una amplia popularidad en redes sociales, denunció que el actor trató de acaparar la gestión de los contratos de la influencer con la televisora y tomar funciones de mánager sin consultarla.

Fue en diciembre de 2023 cuando Sergio Mayer retomó las actividades políticas, luego de anunciar la reunión que tuvo con la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que a Mario Delgado le agradeció “la confianza y el apoyo incondicional”, aunque en ese momento no se informó de las funciones que tendría el cantante en las campañas electorales.

Gracias estimada @Claudiashein por la invitación. Acepto con gratitud, entusiasmo y responsabilidad el compromiso para acompañarte en esta gran aventura de la continuidad de la transformación de nuestro país. Gracias @mario_delgado por la confianza y el apoyo incondicional. pic.twitter.com/VADArktz9d — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) December 19, 2023

Con estos antecedentes, morenistas y aliados al partido han criticado el nombramiento de Sergio Mayer como Diputado plurinominal, entre ellos está Luis Morales Flores, un comerciante de origen otomí, quien acusó que su lugar le fue dado a Mayer, con lo que no se respetaron los resultados del proceso interno de Morena.

“Derivado de la tómbola de Morena resulté ganador de la posición dos de la cuarta circunscripción electoral, me debió haber tocado el lugar cuatro de la lista final, sin embargo los dirigentes no respetaron mi lugar de manera arbitraria me colocaron como suplente de Sergio Mayer”, dijo en un video.

El comerciante agregó que sigue sin tener una explicación de la dirigencia de Morena. “¿A caso es mejor tener a un actor que un humilde comerciante de la Central de Abastos en la Cámara de Diputados?”, expuso en la grabación difundida esta semana.

Además de los cuestionamientos de Citlalli Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Diputado del Partido del Trabajo, calificó el nombramiento del actor como “oportunismo”.

“Sergio Mayer se va de la Cámara porque perdió, no porque nosotros le hiciéramos algún mal, y se va rabioso en contra nuestra, y regresa por puro oportunismo, porque de ese lado no le dieron nada. Yo creo que es un error”, expuso en video compartido en sus redes sociales.

Rafael Barajas, “El Fisgón”, quien es titular del Instituto de Formación Política de Morena, se pronunció sobre el tema este fin de semana. Él aseguró que las críticas al nombramiento de Mayer eran una “estupidez” porque lo importante es mantener la unidad en el Congreso de la Unión para aprobar las iniciativas prioritarias como

“Nos ha costado un trabajal sacar adelante el Plan C, por lo que si empezaban a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral”, declaró el monero durante un foro en el que participó.“Decirle a los compañeros que están friegue y friegue que se callen, que maduren, que crezcan, que sean responsables”, reclamó.

John Ackerman, promotor de la Convención Nacional Morenista, es otro militante del partido guinda que ha criticado la postura de “El Fisgón”, al pedir que se priorice el diálogo.

Estimado @fisgonmonero, Una sugerencia respetuosa. Si lo que buscas es generar condiciones para la unidad, no es conveniente descalificar como “estúpidos” a los dignos críticos internos que buscan defender la integridad de nuestro partido-movimiento.@PartidoMorenaMx no debe… https://t.co/3o8gaHB8L1 — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) June 30, 2024

El escritor Pedro Miguel, quien trabajó coordinación de trabajos para la elaboración del Proyecto de Nación 2024-2030 de Morena y ha formado parte de la Comisión de Encuestas del partido se sumó a las voces que han minimizado la designación de Sergio Mayer.

“Hay cosas de verdadera trascendencia por delante. No pelearé con compañeras y compañeros por algo que me tiene tan sin cuidado como Mayer”, escribió en su cuenta de X el 30 de junio.

Hay cosas de verdadera trascendencia por delante. No pelearé con compañeras y compañeros por algo que me tiene tan sin cuidado como Mayer. — Pedro Miguel (@PM_Navegaciones) July 1, 2024

Los señalamientos internos generaron reacciones del Presidente López Obrador el lunes desde su conferencia matutina, cuando llamó a la militancia morenista a no pelear, también evitó pronunciarse a favor o en contra de los comentarios de Rafael Barajas, pues lo describió como su amigo.

“Y deseo a todos lo mejor, y que no se peleen. Si se quieren pelear, que busquen a quienes se oponen a la transformación. Y hasta eso, que si se pelean con ellos, que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos. Pero es así: amor y paz. Debemos estar contentos con lo que hemos logrado”, expuso desde Palacio Nacional.

