“Orgullo de México”: AMLO se reúne con Echazarreta, primera mexicana en ir al espacio

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con Katya Echazarreta, la primera mexicana en volar al espacio y una de las mujeres más jóvenes en lograr dicho hito.

El pasado 24 de julio, la joven reveló que su próximo reto es viajar a la Luna en alguna misión de la NASA, donde trabaja desde hace cuatro años.

“Como esa niña de siete años que dijo que quería ir al espacio, ahora les digo como mujer de 27 [años] que yo voy a ir a la Luna”, dijo en una conferencia en el festival de tecnología e innovación Talent Land que concluyó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La joven astronauta lamentó que los talentos en las áreas científicas sean desaprovechados en México y que no exista suficiente apoyo a quienes quieren dedicarse a carreras enfocadas al estudio del espacio.

“Una de las razones por las que estoy aquí trabajando tanto en México es porque quiero involucrarme en varias iniciativas como el Gobierno, para mí no es suficiente que inspiremos a las personas, claro que sí es increíble eso, pero si no estamos ayudando a crear esas oportunidades para los mexicanos, entonces de qué sirve, así que he estado trabajando con el Congreso de Jalisco para crear algunas iniciativas”, agregó.