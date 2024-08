“No puedes perder lo que no construiste”, dice líder del COM a directora de la Conade

La presidenta del COM destacó los resultados de los atletas mexicanos en Francia, y habló sobre los comentarios de la titular de la Conade.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, criticó que no se puede “perder lo que no se construyó”, luego de las declaraciones de la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, sobre las medallas que se han perdido durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

“No hay que olvidar, debemos anotar placas. Al señalar cosas innecesarias y señalas a los atletas de perder medallas. No puedes perder lo que no construiste para que ellos llegarán con más facilidad. Si prefieres apoyar a alguien señalado de corrupción, en lugar de los atletas que más puedo decir”, comentó.

Los comentarios de María José Alcalá hacen referencia al comentario que realizó Guevara en el programa “La Afición” de Milenio respecto a que se perdieron cuatro medallas para el país.

#ÚLTIMAHORA “No se puede perder lo que no se construyó”, responde María José Alcalá, Presidenta del Comité Olímpico a Ana Guevara, luego de los comentarios de la Directora de @CONADE por los pocas medallas ganadas en #Paris2024 Video: Leobardo Vázquez pic.twitter.com/DhcU35OFWv — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 2, 2024

“Creo que hay que anotar placas para saber que viene y qué tenemos que lograr, porque cuando tu señalas, a veces, cosas innecesarias o señalas a los atletas que se perdieron ya tantas medallas, pues no puedes perder lo que no construiste”, acusó.

“Cuando tu no construiste para que ellos llegaran con mayor facilidad a París y no puedes perder cuando no construyes y prefieres apoyar a alguien que está señalado de corrupción en lugar de a tus atletas”, agregó.

Ademas, resaltó que faltan por caer medallas en tiro con arco, pentatlón moderno, nado sincronizado, taekwondo y clavados para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos.

Medalla pese a Ana Guevara y la CONADE. "Gracias, nomás me hace falta la beca desde hace un año y estamos completos" dijo Osmar después de encumbrarse en Doha. pic.twitter.com/NSfppZ6syD — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) August 2, 2024

“Lo más importante es que se están dando los resultados, lo muchachos están muy bien, todavía falta pentatlón moderno, vienen (equipos) mixtos de tiro con arco, viene atletismo (…), viene todavía natación artística, taekwondo, entonces todavía hay mucho que ver”, dijo.

Marijose Alcalá también manifestó su confianza en que los buenos resultados llegarán para la delegación mexicana en lo que resta de la magna justa.