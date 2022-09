El atacante de Cristina Kirchner se rodeó de (y se tatuó con) símbolos de nazismo

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Fernando Andre Sabag Montiel, el hombre de 35 años y de nacionalidad brasileña que intentó asesinar la noche del jueves a la Vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ya había sido detenido por un episodio ocurrido en marzo de 2021. No obstante, uno de los aspectos que ha llamado la atención de la prensa es que este sujeto, detenido ayer luego de apuntar con una pistola a la cabeza de la Vicepresidenta, son sus tatuajes con símbolos de nazismo.

En las fotos que compartía en sus redes sociales, en donde se identificaba como “Salim”, según El Clarín de Argentina, se puede apreciar que tiene en el codo izquierdo un sol negro alemán, un símbolo que los nazis utilizaban como un amuleto de la fuerza de la raza aria. Las mismas imágenes dan cuenta de cómo tenía tatuada en una de sus manos una cruz de hierro y una esvástica, uno de los principales símbolos del régimen Nazi, según reportó el medio argentino Página 12. Era seguidor de grupos de odio, así como de páginas en defensa de “órdenes masónicas” o religiones paganas, según se han hecho eco los medios argentinos citados por Europa Press. Sus redes sociales ya fueron cerradas.

De Fernando Andre Sabag Montiel se sabe hasta ahora que es vendedor ambulante y reside en el país desde 1998, reportó The Associated Press. Es decir, tenía sólo seis años cuando se mudó a Buenos Aires con su familia. Se crió en un barrio de clase media de la capital y arrendaba un piso de una sola habitación en San Martín, un distrito popular del extrarradio, informó El País, que también refiere — con base a registros comerciales— que era conductor y se dedicaba a repartir pedidos de varias aplicaciones.

En 2021, de acuerdo con los reportes de prensa, la policía le encontró un cuchillo de cocina durante una revisión en las calles de la capital. Por ese episodio, indicó Página 12, se le abrió un acta contravencional e intervino la Fiscalía, aunque el expediente fue archivado tiempo después. En aquel entonces declaró que era para su defensa personal, según fuentes de seguridad al diario El Clarín.

El coche con el que trabajaba coincide con el Chevrolet negro en el que había sido detenido en ese entonces, publicó El País.

Ahora, las autoridades argentinas investigan si actuó por cuenta propia o siguiendo órdenes cuando intentó atentar la víspera contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las principales figuras políticas del país.

“No hay ninguna hipótesis confirmada” sobre si actuó solo o fue enviado por alguien, por lo que “todo es materia de investigación”, dijo a The Associated Press un funcionario que pidió no ser identificado por no estar autorizado a brindar información sobre el ataque a Cristina Fernández de Kirchner.