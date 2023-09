El mexicano Jorge Martínez obtiene el bronce en el Mundial de Patinaje de Velocidad

México acumula tres medallas en la justa, gracias a la presea de bronce que ganó Monserrat Ocampo en la final de mil metros sprint y la insignia de plata que cosechó Valentina Letelier en 15 mil metros eliminación.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– El deportista mexicano Jorge Luis Martínez Morales ganó este sábado la medalla de bronce en la final de 100 metros carriles en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2023, que se realiza en Montecchio Maggiore y Vicenza, Italia.

El representante tricolor cronometró un tiempo de 10.071 segundos y con ello consiguió su séptima presea de forma consecutiva en las justas del orbe, en las que ha cosechado medallas desde el 2016, siendo en varias ocasiones el único nacional en subir al podio de triunfadores.

Además, Martínez es campeón de los Juegos Mundiales Birmingham 2022.

¡𝗕𝗥𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟! 🥉🇲🇽🛼 Jorge Luis Martínez (@jorgemarmor), logra el 3er lugar en 100m carriles, con tiempo ⏱️de 10.071s, en el Mundial de Patinaje de Velocidad 2023, en Montecchio Maggiore, Italia 🇮🇹. Es la tercera presea para México. pic.twitter.com/6MAXBedUS5 — CONADE (@CONADE) September 2, 2023

“Esta medalla representa todo un año de mucho esfuerzo, también mucho sufrimiento en los entrenamientos, esa es una realidad, pero al mismo tiempo, es lo que me gusta hacer y disfruto mucho seguir patinando, seguir entrenando y coronar el Campeonato del Mundo con una medalla de bronce”, compartió Jorge Luis Martínez, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tras recibir su presea.

Martínez, quien ya fuera medallista de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Toronto 2015, consiguió así su séptimo podio desde que comenzó a competir en las máximas justas de la disciplina.

“Es la séptima medalla que gano en campeonatos del mundo y todas han sido de manera consecutiva, en cada campeonato mundial en el que he estado desde el 2016, he ganado una medalla y me pone muy contento saber que lo que trabajo y lo que entreno, se refleja en el resultado”, agregó el representante de Jalisco y originario de Sonora.

El velocista, quien en 2016 hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial mexicano en esta disciplina, resaltó los logros de la selección nacional en este certamen, en el que nuestro país acumula tres preseas, gracias al metal de bronce que ganó la quintanarroense Monserrat Ocampo en la final de mil metros sprint y la insignia de plata que cosechó la representante de Nuevo León Valentina Letelier en 15 mil metros eliminación.

“Estoy súper contento por Valentina y Monse, nunca había habido múltiples medallistas en un campeonato del mundo para México y me da mucho gusto no ser el único en esta ocasión; es una gran señal de lo que yo siempre digo, que el patinaje mexicano está creciendo, que el nivel está subiendo y ahora finalmente se pudo ver reflejado y eso me da mucho gusto”, puntualizó el velocista.