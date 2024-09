Cuidado con tema de violencia de género: AMLO; “Xóchitl me acusó y no procedió”, dice

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México declaró la nulidad de la elección por violencia política de género. El PRIAN y Alessandra Rojo de la Vega impugnarán la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana actuar con cuidado en el proceso de nulidad de la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc, esto luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anulara hace un par de días los comicios en dicha demarcación, donde la morenista Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal, perdió ante Alessandra Rojo de la Vega, representante de la alianza del opositora.

Desde Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre la determinación del Tribunal Electoral capitalino, por lo que se dijo respetuoso de sus decisiones, aunque sí hizo un llamado a que los señalamientos por temas de violencia de género sean analizados con cuidado y a fondo.

“Soy respetuoso de lo que ellos deciden. Pienso que hay otras instancias, que esto no está concluido, y debe de tenerse cuidado, porque las acusaciones de fondo por fraude electoral, compra del voto, con la falsificación de actas, con el relleno de urnas, todo lo que hacían y padecimos; pero ya cuando es motivo de cancelación, o puede ser motivo de cancelación o de desconocimiento de un triunfo, el que haya insultos, sean reales o inventados, pues ya es otra cosa”, dijo.

“Entonces hay que ver bien las cosas, a fondo, y qué bueno que existen otras instancias, para que no se piense que nosotros queremos la Ley del embudo, que nada más lo que buscamos es que las leyes nos beneficien a nosotros. No estamos acostumbrados a eso. Nosotros nos apegamos a que al margen de la Ley nada, y por encima de la Ley nadie”, agregó.

Asimismo, el Presidente mencionó que el tema de violencia política de género debe tratarse con “mucho cuidado”, y recordó que él fue acusado de ejercerla por parte de la excandidata Xóchitl Gálvez Ruiz durante la pasada campaña presidencial.

“Y el tema de violaciones por agravios de género, hay que verlo eso con mucho cuidado. Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado al respeto a una mujer, y me acusó la candidata Xóchitl [Gálvez] y no procedió”, aseguró.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sí determinó el pasado 13 de junio que López Obrador había cometido violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez en ocho de sus conferencias de prensa matutinas, sólo que al ser el Presidente de la República, no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral.

El Tribunal aclaró que al mandatario únicamente se le responsabilizó de haber cometido violencia política de género, y precisó que tampoco se le pueden dictar medidas de reparación integral como la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).

También el TEPJF responsabilizó de la conducta por estar a cargo de la difusión del contenido infractor a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia; Jessica Ramírez González, directora general de Comunicación Digital; Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento; así como a Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie); y a Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República.

El pasado sábado 31 de agosto, el Tribunal Electoral capitalino declaró la nulidad las elecciones de la Alcaldía Cuauhtémoc por la violencia política de género ejercida de Alessandra Rojo de la Vega en contra de Caty Monreal. El Tribunal confirmó la nulidad con el voto de calidad de Armando Ambriz después de un empate de dos votos a favor y dos en contra.

Rojo de la Vega, que ya había recibido una constancia de mayoría ahora nulificada, impugnará el fallo ante el TEPJF, y señaló en redes sociales que el Tribunal Electoral capitalino, específicamente “el compadre criminal, atropella la libertad y democracia de las y los ciudadanos en Cuauhtémoc”. “Es lamentable que su cobardía lo lleve a robarse una elección que se ganó con mucho corazón contra ese sistema corrupto que detestamos”, añadió.

Por su parte, Caty Monreal señaló en un comunicado que seguirá luchando por la verdad, la justicia, la democracia, “y sobre todo, por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Porque no podemos normalizarla. No debemos permitir que quien la ejerce, quede impune”.

De acuerdo con lo aprobado por el Tribunal Electoral capitalino, se impondrán también sanciones económicas a Rojo de la Vega que ascienden a 27 mil pesos por incurrir sistemáticamente en agresiones que tuvieron como consecuencia “desestimar” o “demeritar” la figura de Caty Monreal en el ejercicio de su candidatura a la Alcaldía Cuauhtémoc y además, podrá ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.

Hace unas semanas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) concluyó el recuento parcial de la votación en la elección de la Alcaldía Cuauhtémoc, realizado por los Consejos Distritales 9 y 12, conforme a lo dispuesto por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JRC-113/2024.

Al concluir este recuento parcial de 73 paquetes electorales, la Presidencia del Consejo Distrital 9 dio el resultado del cómputo total de la Alcaldía Cuauhtémoc, el cual quedó de la siguiente manera: el PRIAN obtuvo 156 mil 449 votos; Morena y aliados, con Monreal como abanderada, 145 mil 153 votos; y Movimiento Ciudadano, 26 mil 861 votos.