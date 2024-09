Monreal retoma su discurso de la “tolerancia” y llama a frenar juicio contra jueces

Este lunes, Ricardo Monreal llamó a detener la solicitud de juicio político y la denuncia penal contra los jueces que otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión de la Reforma al Poder Judicial, aún cuando no tenían atribuciones para imponerse al Congreso de la Unión y a los 32 congresos estatales.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).– Ricardo Monreal Ávila fue uno de los legisladores que votó en contra del paquete de reformas legislativas en materia electoral, el llamado “Plan B” aún cuando se trataba de una iniciativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. Por esas mismas fechas, a finales de noviembre de 2022, el entonces Senador anunció una “gira de reconciliación nacional” junto al panista Santiago Creel Miranda luego de que Monreal denunciara que el país estaba polarizado en un momento de “descalificación y lucha sorda para tener razón”.

La postura de Monreal se dio en medio de la sucesión presidencial, en la cual acusó ser relegado por el propio Presidente López Obrador, no obstante de tiempo atrás el legislador había sido cuestionado desde Morena por el acercamiento que había tenido a la oposición y las diferencias con respecto al proyecto de la Cuarta Transformación.

No obstante, el haber cerrado filas a tiempo con la candidata y hoy Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo han permitido a Ricardo Monreal ser elegido como el coordinador de los diputados de Morena, una posición desde la cual ha retomado el discurso de tolerancia, aún cuando esto vaya con las directrices del oficialismo.

Este lunes, Monreal llamó a detener la solicitud de juicio político y la denuncia penal contra los jueces que otorgaron suspensiones provisionales contra la discusión de la Reforma al Poder Judicial, aún cuando no tenían atribuciones para imponerse al Congreso de la Unión y a los 32 congresos estatales.

“Yo soy de la idea personal, no es una posición de grupo, sino es un asunto de carácter personal, que no llevemos a cabo todavía eso, que esperemos y que actuemos con tolerancia. Pero es un asunto personal, no de grupo. Y les he pedido que esperemos. Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país”, sostuvo.

Monreal contradijo a su compañero, el Diputado Sergio Gutiérrez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien anunció esos recursos en contra de los jueces y pidió esperar. “Puedo decir con toda firmeza que no habrá fast track en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia, no hay sino la intención de buscar diálogo y de llevar a cabo con seguridad racionalidad y razones las asambleas legislativas”, declaró.

Fueron una Jueza del estado de Morelos y un Juez de Chiapas los que otorgaron una suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir el dictamen de reformas al Poder Judicial.

En el caso de Morelos, Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito en el estado, otorgó el viernes una suspensión provisional en la que ordena que el dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo. En el caso de Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, se pronunció en sentido similar.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/30YBDvKJNv — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 2, 2024

Esta mañana, el Presidente López Obrador lamentó que a los jueces no les haya importado la Constitución ya que, en su desesperación, indicó, se atrevieron “a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo” para evitar que la gente elija a juzgadores, magistrados y ministros.

El mandatario mexicano pidió revisar lo que establece la Constitución en el Artículo 135 sobre este tema y lo que se estipula en la Ley de Amparo. “No procede un amparo cuando se trata de una decisión que tiene que ver con la reforma constitucional que corresponde al Poder Legislativo. También está muy claro, pero es la Constitución, es la Ley de Amparo. Pero además, como estos temas en algún tiempo ya se trataron en la Suprema Corte, ya hay lo que se conoce como jurisprudencia”, señaló.

“Ya se ha debatido sobre esto y hay dos jurisprudencias. Para llegar a la jurisprudencia, si no estoy equivocado, tienen primero que discutirse las llamadas tesis, y cuando se aprueban en una dirección, un número determinado de tesis, ya pasan a ser jurisprudencia. Es un proceso. Y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la jurisprudencia del Poder Judicial, cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo. Es una invasión franca, arbitraria a la facultad que tiene el Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes”, denunció.

Posteriormente, el Jefe del Ejecutivo federal leyó el contenido del Artículo 135 de la Carta Magna: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes —mayoría calificada—, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, continuó con el Artículo 61 de la Ley de Amparo: “‘El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estado de México —así de claro— contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación’. O sea, no funciona el juicio de amparo, que es lo que están haciendo estos jueces”, advirtió.