ENTREVISTA ¬ Jueza debió ser suspendida por la Judicatura, pero tiene apoyo: Almaguer

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Martha Eugenia Magaña, Jueza Quinta de Distrito de Morelos quien el viernes otorgó una suspensión provisional para que la Cámara de Diputados no pueda discutir el dictamen de reformas al Poder Judicial, debió ser suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero esto no sucedió pues cuenta con el apoyo de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien preside este organismo, afirmó el exdiputado de Morena Hamlet García Almaguer.

En entrevista con “Los Periodistas”, el Consejero Nacional de Morena detalló que la jueza Magaña es una persona allegada a Norma Piña y que en diversas oportunidades le ha expresado de manera pública su apoyo y respaldo.

Hamlet García Almaguer indicó que algunas personas al interior del Poder Judicial Federal le han comunicado que existe un mandato por parte de las cúpulas para tratar de detener la discusión de la reforma en el Congreso.

“He tenido comunicación con personas que trabajan al interior del Poder Judicial Federal y están seguros que sin línea esto no existiría, es decir, hay un mandato, hay una instrucción y hay una propuesta de cobertura o cobijo porque ante esta arbitrariedad lo único que tenemos de los órganos cupulares es silencio y pretenden tendernos una trampa igual que la que quisieron tender a la Sala Superior”.

El pasado 31 de agosto, una Jueza del estado de Morelos y un Juez de Chiapas otorgaron una suspensión para que la Cámara de Diputados no pudiera discutir el dictamen de reformas al Poder Judicial, lo cual estaba agendado para este lunes.

En el caso de Morelos, la Jueza Magaña otorgó una suspensión provisional en la que ordena que al dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo. De acuerdo con el expediente 1251/2024, la parte quejosa presentó el 29 de agosto un juicio de amparo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo argumentando que el dictamen fue aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura que está por terminar, violando así el procedimiento legislativo.

La demanda fue admitida por la Jueza al día siguiente y consideró que, en este caso, no se estaría pronunciando sobre el contenido de la reforma, sino que la suspensión es contra el procedimiento legislativo que está en curso. Sin embargo, el fallo considera estimaciones sobre las consecuencias que tendrá el cambio Constitucional.

Esto implicaría que el Poder Judicial puede ponerse por encima del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas estatales.

En Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, se pronunció en sentido similar.

Al respecto, Hamlet García Almaguer indicó que estas suspensiones pretenden paralizar al poder Constituyente. Además, dijo, violan el artículo 135 de la Constitución y el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo.

“Desde el emperador Iturbide alguien no le daba una instrucción así al Constituyente. En estas suspensiones que emiten estos jueces sobre la actividad del poder del constituyente permanente, lo dictan de manera indefinida. Violan el artículos 135 de la Constitución al intentar paralizar al Constituyente, violan el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo y además es contrario a los propios precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal forma que esta determinación arbitraria no puede ser obedecida por el Legislativo y que bueno que mis compañeros hayan determinado no obedecer esta determinación judicial que carece de todo sustento”.