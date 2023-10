Si Harfuch está involucrado en el caso Ayotzinapa, ¿por qué no hay denuncias?: AMLO

El Presidente ya había defendido la semana pasada que la asistencia de Omar García Harfuch en las reuniones donde se planeó la “Verdad Histórica”, no implica que haya participado en la creación de la versión dada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto o directamente en la desaparición de los estudiantes.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió este día a hablar de la aspiración de Omar García Harfuch, exsecretario de seguridad de la Ciudad de México, para ser el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la capital, a pesar de su implicación en el caso Ayotzinapa.

El mandatario cuestionó que si García Harfuch es “tan malo” por qué no hay denuncias contra él, y aseguró que se tratan de “calumnias”, aunque aparezca su nombre en los informes de Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y en las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

“¿Quién va a decidir? El pueblo. Si es tan malo, tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente. Está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene. Y puede no saber a precisión qué le conviene, pero sabe perfectamente, perfectamente, lo que no le conviene”, defendió.

“¿Por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan, por qué no han presentado denuncias y se juzga? Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie porque no somos iguales a nuestros adversarios, que no son nuestro enemigos, son nuestros adversarios”, cuestionó.

Omar García Harfuch sí tomó parte de los eventos que se sucedieron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso está confirmado. El tema de fondo es en qué parte, cómo, y qué papel jugó.

El pasado 27 de septiembre, a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, confirmó que el expolicía federal y exjefe de seguridad de la capital mexicana aparece en dos informes elaborados por el actual Gobierno federal, pero no abundó en detalles, abriendo a casi cualquier posibilidad la presencia del policía durante la tragedia.

¿QUÉ DICE EL SEGUNDO INFORME SOBRE HARFUCH?

En el punto 8 del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, denominado “La Verdad Histórica”, es donde se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la llamada “Junta de Autoridades” que, según el propio reporte, fue la que construyó, “desde el Gobierno Federal”, la conclusión que defendió Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y ahora preso por sus presuntas mentiras y omisiones en el caso de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

La “Junta de Autoridades” estaba integrada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos; el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Durante las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, pudo acreditarse la participación de, entre otras personas, al propia Omar García Harfuch, quien efectivamente trabajaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal.

-Con información de Tamara Mares Rivera