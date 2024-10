Hay #GenteAsí que ve “hilos” detrás de la Presidenta. Es violencia política de género

Este 1 de octubre la doctora en ingeniería ambiental no sólo se convirtió en la primera Presidenta de México con la mayor cantidad de votos en la historia del país, sino también se convirtió en la primera mujer en gobernar en América del Norte.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- “Le están faltando al respeto”. De esta forma Andrés Manuel López Obrador condenó, el pasado 27 de septiembre, que su homólogo español, Pedro Sánchez, insinuara que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dejara manipular por él para no invitar al rey Felipe VI a su investidura.

Sin embargo, el Presidente español no ha sido el único que ha dicho entre líneas que López Obrador está detrás de cada una de las decisiones tomadas por la primera Presidenta en México a pesar de que Claudia Sheinbaum Pardo cuenta con una amplía trayectoria política.

Por ejemplo, en julio del año en curso, el primer mandatario de izquierda en México respaldó, de nueva cuenta, a la entonces Presidenta electa Claudia Sheinbaum de los “ataques machistas de sus adversarios” asegurando que su sucesora es “una giganta”, una mujer con convicciones, carácter y experiencia que no se deja manipular.

Este 1 de octubre la doctora en ingeniería ambiental no sólo se convirtió en la primera Presidenta de México con la mayor cantidad de votos en la historia: 31 millones 935 mil 863, sino también se convirtió en la primera mujer en gobernar en América del Norte, donde están las potencias económicas de Estados Unidos y Canadá.

“Nuestros adversarios, por machismo, porque no conocen a la Presidenta electa, piensan que es una mujer susceptible a la manipulación, que van a influir en ella. Se equivocan. Se equivocan. Claudia es una mujer con convicciones, con principios y con carácter. Ella es la que me puede dar consejos. Así lo he dicho”, expresó en ese entonces, desde Palacio Nacional, el López Obrador.

La realidad es que a este tipo de señalamientos no sólo se ha tenido que enfrentar la primera Presidenta en México sino también miles de mujeres que, a diario, son desacreditadas por razones de género.

La Ley General de Accesos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia apunta que la violencia psicológica se refiere a cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, la cual puede llegar a consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas.

En tanto qué la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 explica que en el ámbito laboral, la violencia psicológica se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

De acuerdo con los resultados de la ENDIREH 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la prevalencia total de violencia psicológica contra las mujeres de 15 años y más por violencia psicológica a lo largo de su vida es de 51.6 por ciento; mientras que la violencia contra las mujeres de 15 años y más por ámbito a lo largo de la vida laboral fue de 27.9 por ciento.

Por otra parte, el Registro Nacional de Personas Sancionadas (RNPS) en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que 289 hombres y 74 mujeres han sido registradas y sancionadas en casi cuatro años de su implementación.

Al corte del pasado 4 de julio, el RNPS reportó que Oaxaca fue la entidad con el mayor número de personas registradas con 142 casos. Además, se destacó que en las diferentes entidades 78 han sido aplicadas a presidentes o presidentas municipales; 58 a regidores o regidoras y 14 a síndicos o síndicas.

En este sentido, el RNPS explica que en el ámbito municipal es donde se acumula el mayor número de los 416 registros con 315 casos, que equivale al 75.72 por ciento; en el estatal se agrupan 58 asuntos, el 13.94 por ciento; y en el nacional 43, el 10.34 por ciento del total.

Tras los distintos señalamientos de que Claudia Sheinbaum se ha dejado manipular por López Obrador, el pasado mes de julio el entonces mandatario no dudó en replicar que la Presidenta tiene “las dimensiones” para enfrentar los grandes problemas nacionales que todavía no se han resuelto en el país.

“Tiene su propia visión de Gobierno, tiene sus proyectos, ya está terminando de integrar su equipo, muy bueno el equipo. Yo me voy a ir contento, si no, no podría yo estar tranquilo. Imagínense si hubiese sucedido otra cosa, ¡ay nanita!”, expresó.

