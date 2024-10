Kamala celebra la “investidura histórica” de Sheinbaum; espera colaborar con ella

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- A un día de haber tomado posesión como Presidenta de México, los mensajes hacia Claudia Sheinbaum Pardo por parte de figuras políticas internacionales siguen sumándose, y este miércoles fue la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien expresó sus felicitaciones a la mandataria mexicana.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la actual candidata a la Presidencia estadunidense por parte del Partido Demócrata compartió un mensaje dirigido a Sheinbaum para felicitarla por su nombramiento como Jefa de Estado, en un hecho que calificó como “histórico”.

En su breve publicación, Harris señaló que, de ganar la próxima elección presidencial, buscará colaborar con el Gobierno de la primera Presidenta mexicana para que haya una mayor participación entre ambas naciones en lo referente a diversas materias, “desde la migración irregular hasta fortalecer nuestros vínculos económicos y en materia de energía limpia”, indicó.

Congratulations to President Sheinbaum of Mexico on her historic inauguration.

I look forward to strengthening cooperation on our two countries’ shared security and prosperity — from addressing irregular migration to growing our economic and clean energy ties.

