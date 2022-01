Morena pide al INE que acepte la devolución de sus prerrogativas y deje “pretextos”

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a sesionar para aceptar que el partido devuelva 547 millones 726 mil pesos de sus prerrogativas y, con ello, dejar los “pretextos burocráticos”.

Con ese dinero, precisó Delgado Carrillo, Morena alcanzaría los 800 millones que prometió entregar para ser usado es en la compra de vacunas contra la COVID-19.

El morenista hizo esta petición luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que solo el Consejo General del INE puede decidir si un partido político puede o no devolver parte de su financiamiento público.

El llamado al órgano electoral se hace a días de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Lorenzo Córdova y otros consejeros del INE por posponer el ejercicio de Revocación de Mandato, aunque se retractó, la denuncia penal aún sigue su curso.

En ese contexto, Mario Delgado pidió al órgano electoral tomar una decisión que considere la salud de la ciudadanía, también dijo que al hacerlo, las y los consejeros demostraría “que están del lado del pueblo de México”.

“La resolución del Tribunal Electoral es clara, el Consejo General del INE es quien tiene la última palabra sobre si acepta o no que nuestro partido devuelva parte de su financiamiento público. Hacemos un llamado a los consejeros a que dejen los pretextos burocráticos, es absurdo que no quieran aceptar la devolución cuando no hay ninguna disposición de ley que impida que un partido reintegre recursos. Los invitamos a tomar una decisión pensando en la salud de las y los mexicanos”, sostuvo el presidente de Morena en un comunicado.