Las acciones de Meta, antes Facebook, se desploman casi 23% por caída en utilidades

Por Barbara Ortutay

Los Ángeles, 3 de febrero (AP).- La empresa Meta, antes conocida como Facebook, está invirtiendo fuertemente en su proyecto futurista del “metaverso”, pero por ahora, depende de los ingresos publicitarios para casi todos sus ingresos. Es por eso que el miércoles por la noche, cuando reportó costos mucho más altos, pero dio un pronóstico de ingresos débil, los inversionistas se asustaron e hicieron que el valor de la compañía perdiera casi 200 mil millones de dólares.

Las acciones de Meta se desplomaron 22.9 por ciento a 249.05 dólares en operaciones posteriores al cierre. Si la caída se mantiene el jueves, el valor general de la empresa, conocido como capitalización de mercado, está en camino de caer una cifra mayor que el tamaño de toda la economía griega, según datos del Banco Mundial.

El jueves por la mañana, los mercados en Estados Unidos bajaban debido al impacto de Meta.

El metaverso es una especie de Internet que cobra vida, o al menos está representado en 3D. El director general de Meta, Mark Zuckerberg, lo ha descrito como un “entorno virtual” en el que puedes sumergirte en lugar de simplemente mirar una pantalla. Teóricamente, el metaverso sería un lugar donde las personas pueden reunirse, trabajar y jugar usando cascos de realidad virtual, lentes de realidad aumentada, apps y otros dispositivos.

Pero construirlo no será barato.

En 2021, Meta invirtió más de 10 mil millones de dólares en su segmento Reality Labs, que incluye auriculares de realidad virtual y tecnología de realidad aumentada, lo que contribuyó a la disminución de las ganancias del trimestre. Además, su plantilla creció un 23 por ciento, finalizando el año con 71 mil 970 empleados, en su mayoría en puestos técnicos.

La compañía agregó que es probable que los ingresos en el trimestre actual estén por debajo de las expectativas del mercado, debido en parte a la creciente competencia de TikTok y otras plataformas rivales. La empresa informó que los problemas de la cadena de suministro global y la escasez de mano de obra también los ha afectado.

Otro problema: los recientes cambios de privacidad de Apple dificultan que empresas como Meta rastreen a las personas con fines publicitarios, lo que también ejerce presión sobre los ingresos de la empresa.

“El metaverso está muy lejos de ser rentable o llenar el vacío en los ingresos publicitarios después de que Apple cambió su política”, comentó Raj Shah, analista de la consultoría digital Publicis Sapient.

El comportamiento cambiante de los usuarios también limita la capacidad de Meta de generar dinero. Más personas miran videos, como los Reels de Instagram (un clon de TikTok) y esto genera menos dinero que las funciones más establecidas.

La compañía con sede en Menlo Park, California, dijo que ganó 10 mil 290 millones de dólares, o 3.67 dólares por acción, en los últimos tres meses de 2021. Eso es ocho por ciento menos que los 11 mil 220 millones, o 3.88 por acción, del mismo período del año anterior. Los ingresos aumentaron 20 por ciento a 33 mil 670 millones.

Los analistas, en promedio, esperaban ganancias de 3.85 dólares por acción sobre ingresos de 33 mil 360 millones de dólares, según una encuesta realizada por FactSet.

Meta Platforms Inc. adoptó su nuevo nombre el otoño pasado para enfatizar el nuevo enfoque de Zuckerberg en el metaverso, que para el CEO es la próxima apuesta de Internet.

