AMLO reconoce la atención de Sheinbaum a víctimas y familiares por desplome de la L12

El Presidente López Obrador destacó la atención que ha tenido la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con los familiares de las víctimas y reconoció al empresario Carlos Slim por asumir la responsabilidad de su empresa constructora en los hechos.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes un mensaje a los familiares de las víctimas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario destacó la atención que ha tenido la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a un año del accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

“Primero enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas. Creo que con casi todos ha habido acercamiento, han estado en comunicación”, indicó.

Además, comentó que tiene conocimiento de que hay reparación del daño, aunque dijo que eso es un tema secundario. En cuanto a las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el Presidente señaló que han estado avanzando para deslindar responsabilidades.

“Y se hizo el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la ciudad”, añadió.

López Obrador reconoció que el empresario Carlos Slim haya asumido la responsabilidad de su empresa constructora en los hechos.

“En este caso, las empresas decidieron ayudar sin cobrar, el tramo que se afectó, el tramo de la tragedia correspondía a una empresa de Carlos Slim. Él asumió la responsabilidad. Se hizo un dictamen para la reparación de todo el tramo de la obra, participaron expertos independientes y él está asumiendo toda la responsabilidad sin gastos para el Gobierno de la ciudad, cosa que nosotros reconocemos “.

López Obrador agradeció además que Slim estuviera dispuesto a atender personalmente el compromiso de reconstrucción.

“Carso, ICA también participó y están cumpliendo. Aquí lo que se tiene que concluir es lo de la responsabilidad, la reparación del daño, escuchar y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas. Tengo confianza porque la Jefa de Gobierno es una mujer sensible, está haciendo su trabajo”, agregó.

El Jefe del Ejecutivo federal criticó a “los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano”. “Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero”.

“Los conservadores no son sensibles, ni son inteligentes para cuestiones de atención con el pueblo, no conviven con el pueblo, están divorciados del pueblo, no saben de estas cosas”, concluyó.

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la Alcaldía Tláhuac de la capital mexicana, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

La obra fue construida por un consorcio integrado por la francesa Alstom y las mexicanas ICA y Carso, propiedad del magnate Carlos Slim. Los trenes fueron diseñados y ensamblados por la española CAF.

