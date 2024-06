“Me retiro con muchísima satisfacción”, dice el Presidente. “Me jubilo y no vuelvo”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que se retirará con “muchísima satisfacción” una vez que acabe su sexenio, e insistió en que se jubilará y en que no volverá a participar en ninguna actividad de la vida pública del país.

López Obrador compartió que después podrá jubilarse; sin embargo, reiteró que eso implica no volver a aparecer en ninguna actividad pública ni política, ni en ningún acto académico.

“Y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos: terminando mi mandato, me jubilo, y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, no voy a asistir a ningún acto político. Ya terminó, está por concluir mi ciclo”, afirmó.