Policía arresta a propalestinos que ocupaban edificio que alberga consulado israelí

San Francisco, 3 de junio (AP).- La policía arrestó el lunes a decenas de manifestantes propalestinos por invasión de propiedad privada después de que ocuparon el vestíbulo de un edificio de San Francisco en el que se encuentra el consulado israelí.

Los policías colocaron bridas en las manos de los manifestantes, los subieron a vagonetas y se alejaron del lugar.

Los agentes arrestaron a 69 personas que se rehusaron a salir del edificio, les entregó citaciones y las dejó en libertad después de ser llevadas a la cárcel del condado de San Francisco, indicó el Departamento de Policía de San Francisco en un comunicado. Otro manifestante recibió una citación y fue puesto en libertad en el lugar del incidente.

They were 70 pro-Palestine, anti-genocide protesters who occupied the lobby of the Israeli consulate in San Francisco; they were all arrested. https://t.co/ds6YkgI85Z pic.twitter.com/nuMvVfuw5B

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 4, 2024