Mexicoamericano estudiante de doctorado va a Sonora en busca de una flor. Lo matan

Por Stefanie Dazio y Fabiola Sánchez

Los Ángeles, 3 de julio (AP) — Durante cuatro años, Gabriel Trujillo recorrió a pie diversas partes de Estados Unidos y fue a México en busca de un arbusto con flores denominado jazmín tallo o guayabillo.

La planta, también conocida como aroma de laguna y Rosa de San Juan, entre otros nombres, es nativa de diversos climas variados de Canadá, Estados Unidos y México. Trujillo, un estudiante de doctorado de 31 años de la Universidad de California, campus Berkeley, quería saber por qué prosperaba en tantos lugares diversos, y si la evolución de la especie podría contribuir a las iniciativas de conservación y restauración del hábitat en un futuro.

La investigación fue interrumpida trágicamente la semana pasada en México, donde el padre de Trujillo dice que le dispararon siete veces. Las autoridades descubrieron su cuerpo el 22 de junio en el estado noroccidental de Sonora, días después de que su prometida reportó su desaparición.

PhD student @UCBerkeley Gabriel Trujillo was killed while collecting plant samples 🌱 in Mexico. We need the Mexican government to fully investigate and get justice for Gabriel and his family, and for all researchers who are targeted while doing fieldwork. (1/2) pic.twitter.com/d1l0sq56wk

_____

“EL LUGAR EQUIVOCADO”

Trujillo cruzó en automóvil la frontera de Arizona e ingresó a Nogales el 17 de junio. Al día siguiente habló con su padre y, un día después por la mañana, habló con su prometida, Roxanne Cruz-de Hoyos. Le contó que saldría a recolectar plantas y que más tarde volvería a su alojamiento que rentó vía Airbnb.

El 22 de junio, las autoridades descubrieron su cuerpo a unos 100 kilómetros (62 millas) de su hospedaje de Airbnb. Seguía dentro de su camioneta deportiva, compartió Cruz-de Hoyos.

Dear Gabe,

You grew a forest. We, the forest, your friends, colleagues, and peers, will always miss you. But we are certain that you will continue to light up this forest forever.

With love,

Your friends from UC Berkeley

Please consider donating: https://t.co/b3Ap2uMDZN

— Valeria RC -Bióloga interdisciplinar, entre otras (@Valeria_RamCas) July 3, 2023