Sonora: Hallan muerto a universitario de EU; viajó para realizar una investigación

Por Ana Gamboa

Ciudad de México, 30 de junio (ProyectoPuente).- Gabriel Trujillo, estudiante de la Universidad de Berkeley que desapareció en Sonora durante la madrugada del 19 de junio, fue encontrado sin vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que el cuerpo fue localizado el 22 de junio con un disparo de arma de fuego, en un barranco en la carretera que conduce de la localidad de San Nicolás a Tepoca, en Yécora.

El joven de 31 años se encontraba en Sonora realizando un viaje de campo y se perdió contacto con él durante la madrugada del 19 de junio, por lo que familiares denunciaron de manera oficial su desaparición ante la FGJE el 21 de junio.

PhD student @UCBerkeley Gabriel Trujillo was killed while collecting plant samples 🌱 in Mexico. We need the Mexican government to fully investigate and get justice for Gabriel and his family, and for all researchers who are targeted while doing fieldwork. (1/2) pic.twitter.com/d1l0sq56wk

— Jamie Tijerina (@jamietijerina) June 29, 2023