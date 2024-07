López Obrador afirma que no pediría que intercedan por él en caso de ser investigado

El Presidente López Obrador pidió que no se interceda si en los próximos años surge una investigación en su contra. Asimismo, destacó que Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual Presidenta electa, tendrá las puertas abiertas para visitarlo, pero afirma que no hará falta, pues tiene la capacidad de enfrentar cualquier adversidad.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que si llega a ser denunciado durante su retiro de la vida pública, luego de concluir con su cargo, no contrataría a un abogado, pues cuenta con el apoyo de México. Asimismo, negó que vaya a pedirle a Claudia Sheinbaum Pardo, su sucesora en la Presidencia, que interceda por él.

Durante su conferencia de prensa, ante la pregunta de un medio de comunicación, el mandatario afirmó que no tiene miedo de alguna investigación en su contra. “Yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas justas, de modo que no tengo nada qué temer”, afirmó desde Palacio Nacional.

―¿Pediría que no se interceda? ―preguntó la reportera.

―Diría que no, lo que estimo más importante de la vida es la honestidad. No voy a contratar abogado, ni voy me voy a amparar; eso lo he dejado de manifiesto, tengo la conciencia tranquila. Siempre he luchado por causas justas. Sé que voy a contar con el apoyo del pueblo ―contestó el Presidente.

“Yo me voy a retirar, me voy a jubilar. Ya no voy a participar en la vida pública. Fíjense que ya no voy a replicar. Cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, y me voy a dedicar a escribir”, reiteró en relación a lo que sigue en su vida.

Luego de la arrasadora victoria de Claudia Sheinbaum Pardo en los comicios del pasado 2 de junio, en el programa RADICALES, que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, se habló del legado que dejará el todavía Presidente López Obrador y de la relevancia que tomará su figura como unos de los grandes estandartes de la izquierda en México.

El analista Carlos Pérez Ricart insistió en que la oposición debe de buscar otra estrategia, en lugar del golpeteo contra el Presidente, para tratar de centrar su camino y advirtió que se podrían ejercer tres tipos de venganza en contra de López Obrador en el futuro: de manera judicial, la intelectual y la partidista.

“Yo veo esas tres venganzas, la judicial, la narrativa y luego la más partidista, e insisto, ojalá no cometan el error que ya cometieron seis años de cargar los dados contra una figura que cada vez más se parece a un referente moral o pongamos el nombre que ustedes quieran, pero que la mayor parte de la población aprueba, la verdad es que es un muy mal tiro al blanco, habría que buscar otras formas de consolidarse”, mencionó.

Luego de que concluya su mandato, López Obrador sólo verá a su esposa y a su familia, pero condicionará sus visitas para no hablar de política. “Voy a vivir en Palenque. Si recibo a unos amigos, tengo que recibir a todos. ¿Y cuántos amigos tengo? Pues soy afortunado porque tengo millones de amigos. Como también tengo adversarios, que son menos”, destacó esta mañana.

Sin embargo, volvió a reiterar que respondería un llamado de Claudia Sheinbaum. “Mi Presidenta es mi Presidenta y la voy a respetar siempre. La estimo y la admiro. Porque es una mujer inteligente, preparada, muy buena como servidora pública. Honesta. Entonces, si mi Presidenta algún día quiere verme, claro que la vería. Pero no va a hacer falta porque ella tiene mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad”, agregó.

Aclaró que, contrario a los rumores que se han esparcido en torno a su vida personal, no se va a divorciar de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y que la razón por la que va a vivir separado de su esposa es porque ella se va a quedar con su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez para acompañar sus estudios. “Jesús va a acabar la preparatoria, y va a entrar a universidad. Ellos se van a quedar aquí a vivir, y yo voy a estar visitándolos y ellos a mí”.