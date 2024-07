VIDEO FUERTE ¬ Joven muere al recibir disparos durante robo en la México-Pachuca

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Un joven murió a balazos cuando fueron interceptados por al menos dos sujetos cuando circulaban sobre la autopista México-Pachuca, del Estado de México.

El ataque armado al conductor y a su hijo ocurrió en la carretera a la altura de la localidad de Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac.

El padre y el menor iban platicando en el momento en el que un automóvil negro se paró frente a ellos y subió un hombre, luego arrancaron.

El conductor intentó evadir a los asaltantes mientras circulaban por la autopista, pero fueron alcanzados por los presuntos delincuentes, a quienes lograron grabar.

Los sujetos dispararon en al menos cuatro ocasiones desde su automóvil en contra de conductor y su hijo, cobrando la vida de este último.

Luego de los disparos, vinieron los gritos de desesperación de la víctima, quien -desconsolado- comenzó a llorar y pedir auxilio.

“Acaban de dispararle a mi hijo… No, hijo, no, no, no, hijo, hijo. Auxilio, auxilio… No papá, no. Gonzalo, Gonzalo…”, se escucha en el clip.