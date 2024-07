ENTREVISTA¬ Mayer no representa a Morena, yo soy obradorista, reclama su suplente

En entrevista con “Los Periodistas”, Luis Morales Flores, comerciante de origen otomí y su hijo, Adán Michael Morales, hicieron un llamado a la dirigencia de Morena para que haga un acuerdo que obligue a Sergio Mayer a no tomar protesta como Diputado y ceda su lugar a su suplente, quien sí es militante del partido.

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).- Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, quien recibió una diputación plurinominal por Morena, afirmó que el actor no representa los valores del movimiento e indicó que

Mario Delgado, dirigente nacional del partido, debe dar una explicación sobre su designación.

En entrevista con “Los Periodistas”, Luis Morales Flores, comerciante de origen otomí y su hijo, Adán Michael Morales, hicieron un llamado a Morena para que explique los motivos por los que se decidió elegir a un personaje polémico como Sergio Mayer antes que a alguien que comparte el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Competí para la tómbola y no respondieron nada. No sé por qué si el Gobierno dice que México es de los pobres, por qué le dan más preferencia a los que tienen más, ahí tienen a Cuauhtémoc Blanco, ahí tienen a Sergio Mayer y nosotros los pobres quedaron marginados, por qué nos dejaron fuera. Quiero que me explique mi presidenta futura y también el presidente de Morena qué pasó ahí o dijeron, ‘hay que discriminar a esa gente’. Yo soy morenista y obradorista de hueso colorado y estoy a favor de que la Cuarta Transformación siga”.

Morales Flores cuestionó el por qué Sergio Mayer, quien en repetidas oportunidades ha atacado al movimiento fue premiado con una diputación plurinominal. “Yo pienso que él no debe estar ahí porque siempre ha atacado a nuestro movimiento. Yo como indígena digo cómo él hablando mal del partido lo dejan. Hay que competir bien y no nadamos decir porque eres mi compadre déjame este puesto, o no sé que intereses haya ahí. Yo quiero pensar que se equivocó Mario Delgado, le pido que rectifique o por qué no competimos con una encuesta y si sale ganador él, perfecto, si yo salgo ganador a todo dar”.

En día pasados, Luis Morales Flores compartió un video en el que denunciaba que pese a haber resultado ganador en el proceso de insaculación de Morena, su lugar fue otorgado a Sergio Mayer.

“Derivado de la tómbola de Morena resulté ganador de la posición dos de la cuarta circunscripción electoral, me debió haber tocado el lugar cuatro de la lista final, sin embargo los dirigentes no respetaron mi lugar de manera arbitraria me colocaron como suplente de Sergio Mayer”, dijo en un video.

El pasado mes de febrero, Morena dio a conocer sus listas finales de fórmulas para las elecciones de legisladores para el Congreso de la Unión por representación proporcional, conocida coloquialmente como “plurinominales”, donde destacaban nombres de personajes polémicos como el de Sergio Mayer. Tras el triunfo electoral del pasado 2 de junio el actor aseguró un lugar en la Cámara de Diputados, situación que ha generado un intenso debate al interior del partido.

Al respecto Adán Michael Morales, hijo de Luis Morales, indicó que han pedido a Morena que haga un acuerdo para que Sergio Mayer no tome protesta como Diputado y ceda su lugar a su suplente, quien sí es militante del partido.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es un acuerdo de altura política, ya que Sergio Mayer no representa al movimiento, queremos que se haga un acuerdo para que él decida no tomar protesta y la protesta la tome su suplente, un militante de Morena”.

Adán Michael Morales denunció que su padre no es el único a quien no se le respetó su lugar en la tómbola, pues dijo, hubo otros compañeros que también fueron relegados.

“No solo es una lucha de mi papá, también es de los demás compañeros insaculados que no les respetaron su lugar en la tómbola: Héctor Manuel mora Zermeño, José Joel Gómez García, Alejandra Cerrano, Teresa Nava Alfaro, Gerardo Yamamoto Villavicencio. El caso Luis morales salió como relevancia pero en realidad hubo múltiples inconsistencias en la insaculación de Morena”.

Alejandro Páez y Manuel González https://www.sinembargo.mx/author/alejandro-paez-y-manuel-gonzalez