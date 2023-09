BITS |Sea of Stars, hecho por gamers para gamers y un tributo al género JRPG

El juego es realmente desafiante y tendrás que hacer uso de todas tus habilidades para derrotar enemigos, consumir comida o realizar curaciones en el momento indicado para evitar ser derrotado.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- Sabotage Studios es un estudio independiente que con el paso de los años nos demuestra que están listos para enamorarnos una vez más a través de los videojuegos. Hace 5 años con The Messenger, el estudio sorprendió con una de las propuestas más frescas de los últimos años combinando elementos clásicos y modernos para crear un magnífico juego de plataforma, pues bien, en esta ocasión sigue sorprendiendo al tomar el camino de los juegos de rol con combate por turnos, pero dándole un pequeño toque de personalidad, que no cualquier logra ejecutar de una gran manera para cautivar a nuevos y viejos jugadores.

Sea of Stars se inspira en los juegos clásicos del género que vimos en la época de los 90, donde nos cuenta la aventura de dos personajes, los héroes del solsticio Zale y Valere, un par de jóvenes guerreros que han sido entrenados durante la mayor parte de su vida en la isla Evermist, donde el sol y la luna juegan un papel fundamental y que gracias a su mentor el Director de la Academia Zenith, Moraine, consiguen convertirse en los héroes del solsticio que el mundo necesita, hacen los sacrificios necesarios y dejan amistades en el camino, pero siempre de la mano del uno con el otro para enfrentarse al mal que acecha al mundo. El juego nos da la opción de escoger a uno de los dos personajes, a pesar de esto la historia no cambiará o dejaremos de controlar al segundo personaje, simplemente habrá uno que controlemos siempre y al otro no, aunque seguirá nuestras mismas indicaciones y en la mayoría de las ocasiones, pelearemos juntos. Además de algunos otros personajes que conoceremos en el camino conforme se desarrolle la historia.

La exploración es uno de los elementos que más inspiración tiene de juegos clásicos y es que básicamente podemos explorar la mayor parte de los escenarios que tenemos disponibles e interactuar con ciertos personajes que, si bien no tienen una parte dentro del desarrollo de la trama, sirven para darle vida al mundo dentro del juego y es que podemos entrar a casas, explorar diferentes habitaciones de la academia, recorrer el bosque, los sembradíos, entrar y salir de cuevas, recorrer montañas y mucho más, además de todas estas opciones, el juego le da una dinámica diferente a todo, ya que nunca es de manera lineal y habrá ocasiones donde subiremos o bajemos, necesitemos activar un switch para pasar, conseguir un elemento para colocar dentro de un contenedor, escalar paredes, pasar cuerdas y mucho más.

Por el lado del combate, en lo personal si bien nunca se me ha hecho atractivo el combate por turnos, en esta ocasión es la excepción y la manera en que el juego nos deja involucrarnos dentro de este va mucho más allá de sólo seleccionar una acción y un objetivo y es que tanto al momento de atacar como al momento de defendernos podemos apretar un botón en el momento correcto para realizar daño adicional o recibir menos daño, además de esto, nuestros personajes cuenta con ataques y habilidades especiales que pueden utilizar gracias al uso de MP, la cual podemos decir que es nuestra stamina o barra de magia para realizar ciertos ataques, que de igual manera que en los ataques normales, podremos presionar un botón en el momento correcto para realizar un ataque mucho más fuerte. Y eso es todo, ya que cada personaje cuenta con objetos para poder equiparse desde el atuendo que tenemos, las armas y diferentes anillos que nos darán beneficios y que podremos encontrar a lo largo de nuestra aventura dentro de cofres o como recompensas.

A pesar de que puede parecer sencillo, el juego es realmente desafiante y tendrás que hacer uso de todas tus habilidades para derrotar enemigos, consumir comida o realizar curaciones en el momento indicado para evitar ser derrotado, dentro del juego la mayoría de los elementos o consumibles suman y son necesarios en más de una ocasión, por lo cual la experiencia se complementa con la historia, el combate y la exploración.

Gráficamente, el estilo del juego es atractivo, carismático y lleno de colores en cada uno de los escenarios que exploramos, el estilo de pixel art combinado con las animaciones que tenemos, nos ponen frente a una experiencia que tiene lo mejor de dos épocas, tanto de los juegos clásicos de los 90 como de la época moderna y las tecnologías actuales.

Sea of Stars es un maravilloso ejemplo de cómo un producto está creado por personas que consumen ese mismo producto y lo disfrutan, la frase “hecho por gamers para gamers” nunca tuvo más sentido y es una oportunidad que no se puede dejar pasar, ya que, sin duda, se posicionará como lo mejor del año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez