BITS | Red Dead Redemption, una obra maestra que no envejece

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Han pasado poco más de 13 años desde que conocimos Red Dead Redemption, en aquel ya lejano 10 de mayo de 2010, cuando llegó por primera vez al PlayStation 3 y Xbox 360, una franquicia totalmente nueva que aparecía de la mano de los creadores de una de las sagas más importantes de la época y hoy en día, de la historia de los videojuegos, Grand Theft Auto una franquicia que se reinventaba entrega tras entrega y que ponía a prueba a uno de los juegos que al poco tiempo se convertiría en un éxito y en uno de los favoritos de los jugadores no sólo de esa época, sino de todos los tiempos.

Primero que nada tenemos que mencionar que el juego únicamente está disponible en Nintendo Switch y en PlayStation 4, pero ¿es un remake o es una versión remasterizada? Ninguna de las dos, en realidad el juego es un port directo de las versiones que conocimos, de hecho, el juego se puede jugar hasta en un PlayStation 5, sin embargo, seguirán jugando la versión de PlayStation 4, aunque claro, hay pequeñas mejoras técnicas que ayudan a un mejor rendimiento de esta versión. Por el lado del Nintendo Switch, la cual de manera no tan sorprendente al tratarse de una versión que vimos en un Xbox 360 o PlayStation 3, corre a 720p y 30 fps en su versión portátil y llega a una resolución de 1080p cuando se está utilizando el dock en la TV; pero sin duda, el poder disfrutar de un juego de esta magnitud en su versión portátil es una de las mejores cosas que han pasado.

Para quienes no estén familiarizados con la historia, la primera entrega de Red Dead Redemption nos presenta a John Martson y toma lugar en la frontera entre México y Estados Unidos en el año de 1911, nuestro personaje se involucra con algunos agentes del FBI que lo obligan a cooperar con ellos para impartir justicia en el territorio y ayudarlos a capturar a dos de sus antiguos compañeros: Bill Williamson y Javier Escuella. Durante la historia conoceremos a más personajes a los cuales ayudaremos en diferentes misiones para recuperar el orden el pueblo, además de hacernos de una reputación, ya sea buena o mala. Para quienes no conozcan la saga, la segunda entrega, Red Dead Redemption 2 es una precuela de la saga donde conocemos la historia de un joven John Martson siendo parte de una las más importantes pandillas de bandidos de la región, sin embargo, años después, sólo busca vivir en tranquilidad con su familia alejado de los problemas, aunque no todo sale como el espera.

A nivel jugabilidad, si bien no tenemos ninguna adición a lo que ya conocíamos, el juego mantiene la esencia que lo llevó al éxito en su momento, la libertad de explorar un mundo abierto ambientado en el viejo oeste, el tener un lugar donde dormir, poder adquirir un burro o caballo como medio de transporte, cazar animales, conseguir diferentes armas y todo esto con una serie de comandos que en su momento exploraban nuevos horizontes y salían por completo de los comandos tradicionales ya sea al momento del combate o al momento de capturar un animal o persona, podemos obtener recompensas por cazar a prófugos de la ley, por entregarlos con vida o muertos, pero sobre todo por ayudar al pueblo. Eso no es todo, ya que esta versión del juego incluye a uno de los mejores DLC de todos los tiempos, Undead Nightmare, donde básicamente es la misma manera en que jugamos, pero con la adición de zombies, lo cual hace de la experiencia aún más entretenida de lo que ya es.

A nivel gráfico, nuevamente no tenemos ninguna mejora, sin embargo, podemos decir que el juego luce muy bien en el Nintendo Switch, mucho mejor que otros juegos que han realizado remasterizaciones dedicadas para la consola de Nintendo y claro, como lo mencionamos anteriormente, usarlo con el dock de la TV mejora la resolución, por lo que cualquiera de las dos opciones resulta en un gran momento.

Jugar Red Dead Redemption en un Nintendo Switch es una experiencia maravillosa y sin duda una gran oportunidad para quienes no conocían el juego o nunca tuvieron la oportunidad de jugarlo y a pesar de que no es la versión que muchos hubiéramos esperado y la mayoría de nosotros buscaba una versión actual del juego o la versión de PC que por tantos años se ha pedido, podemos decir que este port que llegó de la nada es una experiencia que nos deja más que satisfechos.

