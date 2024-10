GenteAsí ¬ Si chocan tu carrito de compras, cuidado: es probable que quieran robarte

En los videos que se han hecho virales en redes sociales, se puede observar que las víctimas son personas que van solas por el supermercado haciendo sus compras. ¿Pero cómo es el modus operandi? Según los clips que han circulado en redes sociales, uno de los integrantes de los montachoques choca su carrito de compras contra el de víctima para que, en medio de la confusión, sus cómplices puedan sustraer carteras y otros objetos de valor.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Hasta julio del año en curso, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha atendido 22 robos relacionados con los montachoques de supermercado, una forma de extorsión que ha tomado fuerza en los últimos meses.

Aunque este modus operandi sólo se había visto en la vía pública con la simulación de percances vehiculares, ahora se ha replicado en los supermercados. De hecho se trata de un delito presente desde hace algunos años, donde los delincuentes buscan blancos fáciles para robar carteras y objetos de valor sin violencia.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CdMx, de las más de 4 mil 500 tiendas en la capital mexicana y las más de dos millones de visitas diarias en esta entidad, en lo que va del año sólo se han conocido de dos casos de montachoques de supermercado a nivel nacional, sin embargo no se descarta la existencia de más incidentes de esta índole.

🚨Los llamados “montachoques de carritos de supermercado” aprovechan la desconcentración de los compradores para sustraer pertenencias sin ser detectados. Estemos atentos cuando acudan a realizar compras y por ningún motivo dejen descuiden su bolsa o cartera.@SSPCMonterrey pic.twitter.com/cOM9uxwDrx — Comunidad de Vecinos de San Jemo (@san_jemo) July 11, 2024

En los videos que se han hecho virales en redes sociales, se puede observar que las víctimas son personas que van solas por el supermercado haciendo sus compras.

¿Pero cómo es el modus operandi? Según los clips que han circulado en redes sociales, uno de los integrantes de los montachoques choca su carrito de compras contra el de víctima para que, en medio de la confusión, sus cómplices puedan sustraer carteras y otros objetos de valor.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CdMx explicó, a través de un comunicado, que “básicamente se trata de un robo sin violencia, donde tres o cuatro delincuentes generan una distracción que aprovechan para sustraer de la bolsa de la clientela la cartera, el celular u otros objetos”.

Y abundó que “por su forma de operar han sido asociados con los montachoques, extorsionadores que provocan colisiones vehiculares para exigir por medios violentos el pago de los daños”.

Uno de los casos que tomó relevancia fue el de la artista Berenice Mastretta, quien el pasado mes de julio denunció a través de TikTok que dos mujeres le robaron su cartera en Cotsco.

“Me volaron la cartera en Costco, pero me montaron todo un showcito. Dos señoras me arrinconaron porque una casi me choca de frente con el carrito, pero justo me estaba estacionando y la otra se me puso a lado y entre ellas tenían contacto”, detalló en la plataforma de videos.

De acuerdo con Mastretta, fue mientras se dirigía al área de cajas que alguien intentó chocar, de nueva cuenta, su carrito del súper. “La señora que me iba a chocar por primera vez veo como viene de frente y ahora sí me choca frontalmente, me empieza a gritonear y con todas sus fuerzas avienta mi carrito hacia un lado y yo lo trato de tomar para no pegarle a la gente que iba pasando, pero siento como mi bolsa medio sale volando, momento en el que me sacan la cartera”, denunció.

Para evitar ser víctima de robos sin violencia en los supermercados, la ANTAD y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México compartieron una serie de recomendaciones entre las que se encuentran:

· Estar atento al entorno y a las personas, sin distracciones como el uso excesivo del celular.

· Mantener cerca y cerradas en todo momento las pertenencias personales, como bolsos y mochilas.

·Utilizar bolsos con cierres seguros y llevar la cartera en un bolsillo delantero o una cangurera.

· Siempre que sea posible, usar tarjetas bancarias y no llevar grandes cantidades de efectivo.

· Acudir preferentemente acompañado a realizar las compras.

· Confiar en el instinto: si algo no se siente bien o se perciben comportamientos sospechosos, alejarse y reportar al personal de seguridad o empleados de la tienda.

Hasta julio del año en curso el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró mil 507 carpetas de investigación por robo a transeúnte en espacio abierto al público.

