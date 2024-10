ENTREVISTA ¬ La SCJN puede pararse de cabeza “pero la elección de juzgadores se dará”

En entrevista con “Los Periodistas”, el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña externó su inconformidad ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner a discusión la legalidad de la Reforma Judicial decretada el pasado 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede intentar lo que sea, inclusive “pararse de cabeza”, pero no evitará que jueces, ministros y magistrados sean elegidos a través del voto popular.

En entrevista para el programa de “Los Periodistas”, que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, el Senador Noroña aseguró que el nuevo intento de la Corte por detener la Reforma al Poder Judicial, es un acto de provocación que no debe ser respondido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ni por ninguno de sus simpatizantes.

“La Corte ha cometido un acto de temeridad, de mucha irresponsabilidad al aceptar, ni siquiera debió aceptarlo porque no tiene facultades de revisar una reforma constitucional. Creo que no van a hacer mucho más allá de lo que han hecho, creo que está claro de que sin dan un paso en falso no vamos a cambiar nuestra determinación de elegir a las personas juzgadoras, no nos vamos a salir de ese carril. Pueden pararse de cabeza pero no van a evitarlo”.

El presidente del Senado reiteró que pese a sus intentos, la Suprema Corte no tiene la facultad de detener un proceso electoral:”Lo de hoy es un acto de provocación porque ellos no tienen ninguna facultad, ninguna es ninguna, para detener un proceso electoral, ahí estarían invadiendo funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tampoco tiene facultades, no las tiene nadie”.

Este día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí puede analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales. No obstante, la Ministra Lenia Batres aseguró que al aceptar la resolución de la consulta, la Corte estaría dando un golpe de Estado.

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte admitió una consulta a trámite que impugna la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López obrador, la cual será turnada para su estudio a otro Ministro para determinar si el Alto Tribunal tiene facultades para revisarla y frenarla.

Los ministros que votaron a favor fueron Juan Luis González Alcántara, Norma Piña Hernández, Margarita Rios Farjat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, mientras que Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel votaron en contra.

La Suprema Corte busca determinar el alcance de sus facultades contenidas en el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, y por la independencia de sus miembros.

“Lo que la Corte está haciendo es un acto desesperado y muy irresponsable. No ha cometido ningún ilícito, pero cometería un grave ilícito e incurriría en graves responsabilidades si tomara cualquier decisión sobre la Reforma Constitucional, porque insisto, no tiene ninguna facultad”, insistió Fernández Noroña.

El Senador reiteró que pese a lo que diga la SCJN no existe poder sobre la tierra que pueda evitar que el pueblo elija a las personas juzgadoras a partir de junio de 2025. Fernández Noroña aseguró que las acciones de la Corte confirman que se creen un poder supremo que está por encima de todo y todos, incluido el Ejecutivo y Legislativo.

“Estoy haciendo un llamado a la prudencia de la Corte, un llamado a la responsabilidad, un llamado a que no pretendan erigirse, porque parece que se creen el poder supremo conservador que está por encima del Legislativo, que está por encima del Ejecutivo, que está por encima del Constituyente permanente, que se cree estar por arriba del soberano que es el pueblo”.

El Presidente del Senado mandó un mensaje a los ministros que votaron a favor de revisar la constitucionalidad de la reforma y les recordó que ellos, ni nadie, están por encima de un proceso de democratización.

“Yo les recuero a esos ocho ministros que votaron a favor de revisar la constitucionalidad de la reforma que a ellos no los eligió nadie, a ellos los propuso el Presidente en turno, ellos no están por encima de un proceso de democratización que ha determinado que las personas juzgadoras sean elegidas por el voto de la gente”.

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña expresó su confianza de que pese a los intentos de provocación de la Corte finalmente los ministros terminen desechando el recurso.

“Ellos están provocando, yo creo que quieren que nos vayamos de boca, que digamos que vamos a ir por ellos al junio político, que los vamos a destituir. Yo creo que se la pensarán mucho para dar ese paso, sería una responsabilidad y a demás no van a lograr nada. Vamos a elegir por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras diga lo que diga la Corte.”

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez