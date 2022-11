Familias demandan identificar rápido los cuerpos de las últimas fosas de Guanajuato

Los familiares de desaparecidos en Irapuato señalan que la identificación de los restos óseos tardaría, pues presumiblemente llevaban dos años enterrados en la zona, en comparación con los que hallaron emplayados en las bolsas.

Por Laura Villafaña

Irapuato, Guanajuato (Zona Franca).– Información oficial clara y una pronta identificación de los cuerpos ubicados en las fosas clandestinas localizadas en un predio de la segunda sección del fraccionamiento Santa Fe, exigen las familias de personas desaparecidas de los tres colectivos del municipio.

Esto, además de desmentir el acercamiento y coordinación con los colectivos desde el primer día del hallazgo como lo presumió la Fiscalía General del Estado (FGE) al hacer oficial que se concluyeron los trabajos de búsqueda y recuperación de los restos humanos.

“Una vez que realicen las necropsias de ley, que no tardan mucho, que se nos de la información de cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos cuerpos en total fueron, porque las bolsas realmente traían algunas partes del cuerpo, no por ser una bolsa quiere decir que sean 53 cuerpos,calculamos que alrededor de 30 (cuerpos) si, por el número de miembros, partes, son alrededor de 30 cuerpos los que sacaron”, dijo Norma Patricia Barrón Núñez, madre y esposa de víctimas de desaparición y vocera del colectivo “Una luz en mi camino”.

Detalló que lo que tardaría sería la identificación de los restos óseos, pues presumiblemente llevaban dos años enterrados en la zona, en comparación con los que hallaron emplayados en las bolsas, pues eran más recientes, y no tenían más de quince días o hasta una semana, en algunos casos.

La buscadora señaló que también piden a la Fiscalía no demorarse en la identificación, ya sea con la posibilidad de ubicar a las víctimas a través de los tatuajes, o bien, esperar el ADN para que haya una mayor corroboración.

Que no demore años, sino que se haga de manera rápida para el pronto regreso de estas personas a sus familiares, ya que como colectivos sabemos que ahí ocurre otra desaparición más porque no sabemos qué pasó con esos cuerpos, que fue lo que sucedió, al final de cuentas se queda en un número, pero no nos dan la versión oficial”.

Lo anterior, al precisar que se necesita de un análisis de contexto, dado que en la zona hay antecedente de un laboratorio clandestino, y se han registrado hallazgos de fosas clandestinas, dijo al referirse a las encontradas este mismo año cerca del Inforum, uno de los cuerpos incluso disuelto en ácido, de lo que acentuó no ha habido información

“Que esto no quede impune y se haga una investigación ahora por homicidio, porque la información se vuelve a perder, encontramos cuerpos y nuevamente hay una laguna en cuestión a la información”.

Norma Barrón dejó en claro que el primer día del hallazgo, es decir, la tarde del viernes, los agentes de la Fiscalía no les dieron acceso a la fosa y solo les comentaron que habían encontrado restos emplayados en alrededor de nueve fosas, y que no tenían datos concretos, sin detallar cuántas bolsas e indicios recuperaron.

Explicó que fue el sábado una vez que se comunicaron vía telefónica con Lucía Berenice Acosta a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que se les permitió ingresar a cuatro buscadoras de los tres colectivos, el domingo hubo más flexibilidad de parte de los peritos y de manera coordinada trabajaron el lunes, último día de búsqueda.

Fue el viernes 28 de octubre por la tarde que los vecinos de la zona observaron a un perro con una pierna humana en el hocico, y aunque la primera hipótesis fue que se trataba de una persona que había muerto arrollada en las vías del tren, tras la verificación de la zona, agentes de la Fiscalía descubrieron restos descubiertos con bolsas rasgadas en el predio bardeado de la calle 1.

PIDEN UNA GALERÍA FOTOGRÁFICA

Por su parte, Bibiana Mendoza Negrete refirió que desde el día uno han exigido la pronta identificación de los cuerpos encontrados en las fosas, al igual que una galería fotográfica de lo que ahí se halló.

“No solo para el colectivo, sino para las víctimas en general que tengan a un familiar desaparecido” apuntó.

Detalló que será en los siguientes días, enviarán un documento con esta solicitud a la Fiscalía, con cuyos agentes reafirmó que no hubo ningún tipo de colaboración desde el primer día.

“Nosotros en enero del año pasado les habíamos hecho un plantón porque queríamos que la Fiscalía cada que encontrara una fosa clandestina nos diera aviso para poder nosotros asistir al lugar cosa que hasta la fecha no está sucediendo, nosotros nos dimos cuenta de esta fosa clandestina, por medio de la ciudadanía, los medios de comunicación, llamada y mensajes anónimos”.

Aclaró que llegaron a la zona del hallazgo el mismo viernes por la tarde y se les envió el acceso porque habían concluido la labor por ese día, mientras que el sábado tardaron más de 40 minutos en dejarlas pasar, pese a ser un derecho y un acuerdo pactado con el Fiscal, Carlos Zamarripa.

PIDEN QUE ENTREGUEN LOS CUERPOS

Margarita, del colectivo ‘A tu encuentro’, cuyas familias hicieron acto de presencia en la búsqueda y rescate de cuerpos, también exigió la identificación y entrega de cuerpos a sus respectivas familias, lo más pronto posible.

“Que se nos de información a los colectivos, no se dio información de nada, nada más de las 53 bolsas que se encontraron, la ropa que se encontró, estuvimos ahí presentes también, pero no hubo más información”.

Consideró que como colectivo habría que hacer esta petición escrita a la Fiscalía, en la que se detalle identificación, pues solo cuentan con el antecedente de prendas de vestir halladas en el lugar.

“Hay que ver quienes eran esas personas porque eran cuerpos frescos, no eran así de que tuvieran mucho tiempo, no tenían muchos”, añadió.

