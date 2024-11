Caifanes, Enjambre, José Madero, Julieta Venegas y Sabino estarán en Tecate Sonoro

Tecate Sonoro contará con un Photo Opportunity en forma de hielera, una convocatoria especial para que un DJ puede tocar en el festival, además de experiencias para quienes gustan de una cerveza para el calor sonorense.

Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- Tecate Sonoro regresa para presentar a artistas icónicos como Caifanes, Enjambre, José Madero, Julieta Venegas y Sabino en el Parque La Ruina en Hermosillo, Sonora, el próximo 9 de noviembre.

Otros de los artistas que conformarán este festival serán Gera Mix, Moenia, El Bogueto, Esteman, Los Esquivel, Margarita siempre viva, Michel Maciel, Raiotz, Rayben y Daniel, me estás matando.

Tecate Sonoro ofrecerá también experiencias para los amantes de la cerveza, como disfrutar del calor sonorense y saborear la cerveza más fría, servida a -2°C y traída directamente “De la Fábrica al Festival”, habrá cerveza Tecate en su versión Original o Light, probar una bebida elaborada pocas horas antes del evento, brindará una experiencia inigualable. Otra de las experiencias es “Cheve Lab”, en la que se podrá personalizar una michelada con una variedad de toppings como gomitas, cacahuates, chamoy y una explosión de salsas.

Para los DJ el festival tiene una convocatoria especial ya que pueden ganar la oportunidad de tocar su música en el escenario Club Sonoro; lo único que tienen que hacer es subir un video a Instagram o TikTok donde muestren su talento con el hashtag #TocandoEnClubSonoro y etiquetar al festival @tecatesonoro.

Como la foto del recuerdo no puede faltar, habrá un Photo Opportunity en forma de hielera, con el icónico mensaje “El sabor que manda aquí”, para capturar ese momento instagrameable a lado de amigos.

Tecate Sonoro se realizará en el Parque la Ruina (Blvd. Fco. Eusebio Kino #9001, Cruz Gálvez, Centro, 83010, Hermosillo, Sonora) el 9 de noviembre, aproximadamente terminará a la 1:30 am. Entre los objetos permitidos están cangureras, lentes de sol, maquillaje, baterías externas, tapones para oídos, sombreros y gorras, bloqueador solar en crema/gel, termos vacíos, cámaras no profesionales, paquetes de chicles cerrados, selfie Stick, cámaras de grabación (máximo 12cm), bolsas pequeñas (máximo 30 x 30 cm) y gel antibacterial. Está prohibido pasar sombrillas, cadenas largas o joyería con picos, plumones, plumas o pintura en lata, aerosoles (desodorantes, pintura, etc.), bolsas/mochilas que superen los 30 x 30 cm, hebillas muy grandes, con picos o estoperoles y cámaras de foto profesionales.