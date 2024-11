Barcelona no da tregua. Vence 3-1 a Espanyol en derbi catalán y se afianza en la cima

Por Tales Azzoni

Madrid, 3 de noviembre (AP) — Dani Olmo festejó con un doblete en la primera mitad su vuelta a la titularidad y Raphinha también facturó un gol para que el Barcelona venciera este domingo 3-1 a Espanyol en el derbi catalán para consolidarse en la cima de la Liga española.

Olmo remeció las redes a los 12 y 31 minutos. Raphinha hizo su tanto a los 23. Javier Puado descontó por los visitantes a los 63.

“Lo importante es seguir ganando. Veníamos de una semana muy buena, pero había que seguir. El objetivo era ganar, así que cumplido”, dijo Olmo, aludiendo a la victoria 4-0 EN el clásico ante el Real Madrid en la fecha anterior.

El Barça se afianzó en el liderato con 33 unidades tras 11ma victoria en 12 partidos. Aventaja por nueve puntos al Real Madrid, que este fin de semana no disputó su duelo ante el Valencia en Mestalla debido a la emergencia provocada por las devastadores inundaciones en la región.

Los azulgranas están teniendo una primera vuelta de ensueño. El equipo de Hansi Flick ha marcado 40 goles, 19 más con relación al segundo Real Madrid.

