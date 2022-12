EU no renovará en 2023 las declaración de emergencia por brote de viruela símica

Madrid, 3 Dic. (EUROPA PRESS).- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado este viernes que no renovará la declaración de emergencia de salud pública por el brote de viruela del mono cuando expire a principios del próximo año.

La decisión se enmarca en la baja cantidad de casos positivos que se están reportando actualmente, motivo por el que el HHS ha descartado extender la medida, según ha recogido el diario The Hill.

The critics were quick to claim the Administration couldn’t slow the spread of mpox, but we brought the virus down from a peak of hundreds of cases per day in August to SEVEN cases per day. https://t.co/r5CEA2eSEp

