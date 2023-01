La explosión de un polvorín en Tepeyahualco, Puebla, deja 2 muertos y 7 lesionados

Una menor de edad es una de las víctimas mortales de la explosión registrada esta mañana.

Por Cristobal Lobato González

Puebla, 4 de enero (Ambas Manos).- La explosión de un polvorín en Tepeyahualco dejó un saldo preliminar de dos muertos y siete personas lesionadas durante la mañana de este 4 de enero.

Alrededor de las 12:00 horas de este miércoles se reportó una fuerte explosión en Techachalco, comunidad del municipio antes referido.

Cuerpos de emergencia como: Cruz Roja y Policías Municipales de diferentes municipios acudieron para atender la emergencia.

Los primeros reportes dos personas perdieron la vida en el lugar, entre ellos un menor de edad. Otras cinco que se debaten entre la vida y la muerte.

De acuerdo con reportes policíacos, las víctimas mortales fueron identificadas como Sergio Hernández Peña y Christian Vázquez Reyes uno de 42 años y el otro de 11 años de edad.

El Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, ha dado la instrucción de que se brinde apoyo a las familias de fallecidos y lesionados tras la explosión de un polvorín en Tepeyahualco.

ELLOS SON LOS LESIONADOS POR LA EXPLOSIÓN DE POLVORÍN

Horas después, la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió los nombres de las siete personas lesionadas.

Se trata de:

Abel V. de 9 años de edad

Said Charbel H. de 11 años

Emilio C. de 11 años

Alexis H. de 17 años

Samuel Yair H. de 19 años

Daniel C. de 22 años

Artemio H. de 41 años

Todos ellos fueron trasladados a diversos hospitales tanto de la región de Puebla como del estado vecino de Veracruz. Cuerpos de emergencias de Perote también acudieron a brindar auxilio.

El lugar se encuentra resguardado por elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza los peritajes correspondientes.

EXPLOSIÓN EN TEPEYAHUALCO, MENOS INTENSA QUE LA DE XOCHIMEHUACAN

Cabe mencionar que hace tres meses se cumplió un año de la explosión en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

A las 2 de la madrugada del 31 de octubre de 2021, vecinos reportaron un fuerte olor a gas. Minutos después, se registró una explosión, en tres ocasiones una toma clandestina de gas L.P provocada por huachigaseros.

Afortunadamente, miles de personas tuvieron tiempo de evacuar; sin embargo, muchas de ellas lo perdieron todo.

Los estragos continúan a un año de la peor tragedia en San Pablo Xochimehuacan: algunos no pudieron recuperar sus viviendas. Una familia perdió a cuatro de sus integrantes y los vecinos viven atemorizados ante cualquier reporte de olor o fuga de gas L.P.

