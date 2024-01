Vecinos de Bosque de Nativitas temen asesino serial de perros; 21 han sido desollados

Los hechos han alarmado a la población, que teme que la violencia escale y el asesino serial de perros comience a atacar a visitantes del Bosque de Nativitas o habitantes de colonias colindantes.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- El 2024 inició con una víctima más del, hasta ahora, llamado “asesino serial de perros” del Bosque de Nativitas, uno de los pulmones de la Ciudad de México, ubicado en la Alcaldía Xochimilco.

A casi seis meses del primer can encontrado con signos de violencia, las autoridades no cuentan con ningún responsable. Sin embargo, el modus operandi ha sido el mismo en una serie de delitos que, hasta el pasado 2 de enero, ha dejado 21 víctimas.

Nitzia Rosas, vecina de Xochimilco, dio a conocer en diferentes entrevistas con medios que los hallazgos de perros torturados y desollados en el Bosque de Nativitas iniciaron a finales de julio, no obstante expuso que pese a que se han denunciado los hechos, las autoridades sólo se han presentado en dos de las veintiún ocasiones en que se han encontrado animales con los mismos signos de violencia.

“Pedimos que se haga una investigación seria, es un bosque muy abandonado desde hace más de 20 años, sí le solicitamos de manera urgente que tome cartas en el asunto la autoridad porque lo que pedimos es algo muy simple que los ciudadanos exigimos desde hace mucho: cámaras y alumbrado público”, comentó, por ejemplo, a Foro TV.

Al ser cuestionada por el retiro de los animales hallados, Rosas indicó que en el caso del 18 de noviembre la policía auxiliar sólo recogió al animal sin esperar a que llegara la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu).

“Hoy nos avisó afortunadamente un vecino, llegamos para no permitir que no hicieran el mismo procedimiento porque se está bloqueando línea de investigación al no seguir el procedimiento correspondiente”, expresó al mismo medio el pasado 2 de enero.

SinEmbargo contactó a Nitzia Rosas a través de redes sociales para hablar respecto a los recientes hallazgos de perros torturados, pero al cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.

Este caso da ESCALOFRÍOS. Suman 21 perros encontrados muertos y torturados en el Bosque de Nativitas, en Xochimilco. Nuestra compañera Ivonne Barrios (@IvonneBarriosm) documentó este lamentable hallazgo. 21 perros en SEIS MESES. Terrible. pic.twitter.com/C2VTDBpME2 — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) January 3, 2024

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que entre el 2019 y mayo del 2023 recibió 27 mil 892 reportes por maltrato animal, en donde el 91 por ciento estuvo relacionado con perros.

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indicó que México ocupa el tercer lugar con casos de maltrato animal en América Latina. A pesar de que 27 estados han tipificado al maltrato animal como delito, hay entidades como Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, en donde a pesar de que se cuenta con reglamentos y leyes para el bienestar animal, únicamente se contemplan sanciones administrativas.

De acuerdo con Aristegui Noticias después del avistamiento del primer perro torturado, los hallazgos se daban cada dos semanas hasta que empezaron a ser más constantes y aparecían cada tres días.

Además indica que para los vecinos la exposición de los cuerpos mutilados no es una casualidad sino que forma parte del modus operandi en el que ha actuado el asesino serial de perros.

Los hechos han alarmado a la población, que teme que la violencia escale y el asesino serial de perros comience a atacar a visitantes del Bosque de Nativitas o habitantes de colonias colindantes.

Vecinos de #Xochimilco reportan que hay un “asesino serial de perros” que está terminando con la vida de los lomitos en el Bosque de Nativitas.https://t.co/0dSMwaUwOZ pic.twitter.com/rZTuHbatIP — Armando Alvarez (@alvarez_armando) November 16, 2023

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, declaró en julio del 2022 que este tipo de comportamiento en el que se compromete el bienestar animal puede estar asociado a situaciones de violencia doméstica ya que los maltratadores de animales “son más proclives a violentar a integrantes de sus familias: parejas sentimentales, hijas e hijos y personas adultas mayores”.

En este tenor, la Doctora Claudia Edwards, veterinaria, etóloga y directora del programa Humane Society International (HSI) México, compartió a SinEmbargo en mayo del 2023 que “la violencia familiar, la violencia de género dirigida a las mujeres y a los niños es la que está más relacionada con el maltrato de los animales”.

Durante el primer Foro por los Derechos de los Animales “Por los que no tienen voz”, la diputada por Morena Leticia Varela Martínez informó que el 71 por ciento de las mujeres que acudieron a un albergue por violencia por parte de su pareja, señalaron que sus animales de compañía habían sido asesinados o maltratados por su agresor.

“México es el tercer lugar del mundo en casos de maltrato animal, y el 86 por ciento de los agresores son hombres”, señaló.

Guerrero de la Cruz, director de Medio Ambiente de Xochimilco, reveló en entrevista con N+ que la santería forma parte de una de las hipótesis en relación con este caso.

“Nosotros determinamos que se trataría de un acto de santería, ya que los implicados en los delitos se han encargado de extraer órganos de los animales. Nosotros tenemos un padrón de 15 animales asesinados”, declaró.

La fracción XIII del artículo 25 de la Ley de Protección Animal de la CdMx señala que “queda prohibido por cualquier motivo el uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal”.

En tanto, el artículo 350 BIS del Código Penal de la Ciudad de México apunta que “al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa”; mientras que el artículo 350 TER destaca que “al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste código”.

En lo que las autoridades dan con el responsable de estos actos atroces, los vecinos se han organizado para entregar volantes y colgar mantas para visibilizar el problema que está ocurriendo en el Bosque de Nativitas.

¿DÓNDE DENUNCIAR EL MALTRATO ANIMAL?

La denuncia por maltrato animal ha tomado gran relevancia en los últimos años pues con ésta se busca garantizar la ayuda a quienes no tienen voz y castigo a aquellos que ejercen violencia contra los más vulnerables.

Según datos publicados en el estudio titulado “El maltrato animal y sus sanciones en México”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.

En este tenor, la Doctora Claudia Edwards, de HSI México, explicó en mayo del 2023 a este medio que hay dos tipos de maltrato.

“El maltrato por omisión, por falta de cuidados o por negligencia es un tipo de maltrato en el que el animal por supuesto sufre, estamos hablando de condiciones en las que el animal ve disminuida su bienestar, por ejemplo, porque no se le da atención veterinaria pronta, porque a lo mejor el animal se ha quedado sin agua, sin un techo, que no es la intención de las personas herir al animal, como sí lo es en el maltrato deliberado que incluso cae en términos de crueldad, en donde la gente golpea al animal, lo ahorca, lo lastima físicamente con la intención de hacerlo”, detalló.

Para saber dónde y cómo se debe interponer una denuncia por maltrato animal, la directora del programa HSI México detalló que cuando se trata de un delito contra la fauna silvestre se debe acudir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); si la falta se comete en flagrancia como, por ejemplo, la venta de animales, se debe llamar al 911 o bien, recurrir a la Brigada de Vigilancia Animal al teléfono 52089898.

De tratarse de una situación administrativa como, por ejemplo, animales que están amarrados en las azoteas sin agua ni comida, en la Ciudad de México se debe denunciar con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), de manera presencial, vía telefónica o bien, a través de su aplicación.

Y abundó que si la vida del animal está riesgo, que es un delito de índole penal, esas denuncias se hacen de forma presencial ante la Fidampu.

“Es muy importante que nosotros hagamos una denuncia completa, es decir, que tengamos un dato donde contactarnos, a lo mejor un correo electrónico, porque muchas veces la autoridad tiene alguna duda, no encontró el domicilio, hay dos números iguales en la calle, llegaron y no estaban las personas, entonces nos ayudan contactándonos de nuevo para preguntarnos, por ejemplo, cuál es el horario más factible de encontrar a la persona en el lugar y cosas de este estilo”, aconsejó.

Finalmente indicó que si además de presentar una denuncia formal ante las autoridades, se va a compartir información sobre el caso en redes sociales, se respete el debido proceso, es decir, no publicar fotografías del rostro de la persona maltratadora, por poner un ejemplo, ya que esto puede a llegar a tener muchas complicaciones.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.