Un tren del metro de NY se descarrila tras choque; 20 personas resultan lesionadas

Nueva York, 4 de enero (AP) — Un convoy del metro de la ciudad de Nueva York se descarriló este jueves tras chocar con otro tren a baja velocidad, lo que causó lesiones leves a más de 20 personas y provocó importantes interrupciones del servicio en todo Manhattan durante la hora pico de la tarde, informaron las autoridades.

Un tren de la línea 1 que transportaba a unos 300 pasajeros y un tren de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA por sus siglas en inglés), fuera de servicio y con cuatro trabajadores a bordo, chocaron entre sí alrededor de las 15:00 horas cerca de la estación de la calle 96, en el Upper West Side, según informaron en el lugar de los hechos la policía y funcionarios de tránsito. Un descarrilamiento se produce cuando al menos una rueda de un tren se sale de la vía.

El accidente interrumpió el servicio en las líneas 1, 2 y 3 en la mayor parte de Manhattan, dijo la MTA. El personal de emergencia estaba trabajando el jueves por la noche para despejar las vías y con la esperanza de reanudar el servicio para el viernes por la mañana, pero eso no estaba garantizado, dijeron los funcionarios.

🚨#BREAKING: Two subways Trains have Collided causing a derailment⁰⁰📌#Manhattan | #NewYork⁰⁰Numerous emergency personnel and other agencies are currently on the scene after two subway trains collided, causing a portion of one train to derail in 96th/Broadway in Upper West… pic.twitter.com/1Cl7pqoNvs

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 4, 2024