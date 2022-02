FOTOS: Así eran los kungas, primeros animales de “bioingeniería” en la historia

Ciudad de México, 4 de febrero (RT).- Gracias a diversas fuentes escritas e iconográficas de 4 mil 500 años de antigüedad, los arqueólogos han sabido durante décadas que la élite de Mesopotamia utilizaba unos équidos muy apreciados, llamados kungas, para funciones ceremoniales, diplomáticas y bélicas, aunque su clasificación zoológica no se había podido determinar de forma concluyente.

La identidad del misterioso animal, detallan los científicos, fue descubierta al secuenciar el genoma de una especie de équido, cuyas características morfológicas no se ajustaban a ninguna otra especie de esta familia conocida, hallado hace una década en el complejo funerario de Umm el Marra, en la actual Siria, perteneciente a la Edad del Bronce (entre el 3000 y el 2000 a.C.).

Our new paper of @IJMonod describing the genetic identity of the oldest human-made hybrid, the 4,500-year-old Kunga of Syro-#Mesopotamia is out since Friday January 14 in Science Advances. A thread about this paper. 🧵⬇️1/20https://t.co/588FPxOYw8

— Thierry Grange (@ThierryGrange5) January 15, 2022