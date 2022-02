“Ax-1”: NASA anuncia tripulación de la primera misión completamente civil a la EEI

Ciudad de México, 4 de febrero (RT).- La NASA y sus socios internacionales han anunciado este miércoles la aprobación de los miembros de la tripulación de la primera misión completamente civil que visitará la Estación Espacial Internacional (EEI).

El exastronauta de la NASA y vicepresidente de desarrollo comercial de Axiom Space, Michael López-Alegría, será el comandante de la misión, mientras que el empresario e inversor estadounidense Larry Connor ocupará el puesto de piloto. Por su parte, Mark Pathy, filántropo e inversor canadiense, y Eytan Stibbe, empresario y filántropo israelí, serán los especialistas del vuelo espacial. Cada uno de los tripulantes civiles habría pagado 55 millones de dólares por participar en la misión.

Ax-1, @Axiom_Space's first private astronaut mission to the @Space_Station, is now scheduled to lift off from @NASAKennedy on Mar. 30.

The crew is set to spend eight days aboard the orbiting lab conducting science, education, and commercial activities: https://t.co/vfTdo17FIz pic.twitter.com/UVwM12gDk2

