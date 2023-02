Países del Caribe exigen a EU que detenga el tráfico de armas: crecen los homicidios

Por Gavin Voss

Washington, 4 de febrero (InSight Crime).- Ante el hecho de que las armas de fabricación estadounidense siguen siendo la principal fuente de armas usadas por las pandillas, los jefes de Estado de la región han pedido a Estados Unidos una acción más contundente para controlar el tráfico de armas.

El Primer Ministro de las Bahamas Philip Davis se reunió con la Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el 17 de enero, para discutir “la importancia […] de reducir el flujo ilegal de armas a Las Bahamas procedentes de Estados Unidos”.

Sin embargo, aunque la declaración del alto funcionario bahameño mencionó el tráfico de armas como uno de los principales puntos del encuentro, la correspondiente relatoría de Estados Unidos omitió por completo ese tema.

Unos días antes, el Primer Ministro de San Vicente y Las Granadinas Ralph Gonsalves también hizo una fuerte declaración durante una entrevista en la radio.

