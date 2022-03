El 8 de marzo será el primer evento de Apple en 2022; ¿qué novedades se presentarían?

Por Cesar Otero

Ciudad de México, 4 de marzo (AS).- 8 de marzo. El martes de la próxima semana. Ese es el día que Apple ha elegido para celebrar un nuevo evento, el primer evento de la compañía en 2022. Una invitación para que “echemos un vistazo al rendimiento” de sus nuevos productos según reza el slogan del anuncio.

FECHA DEL EVENTO APPLE

En directo por streaming desde el Apple Park en Cupertino, California, el evento se celebrará el martes 8 de marzo a las 10 de la mañana, hora local, que serán las 7 de la tarde del mismo día en España. Como siempre podremos seguirlo online, pero, ¿qué mostrará? ¿Es ese guiño al “rendimiento” en el slogan un indicio de que veremos dispositivos con los procesadores Apple Silicon? ¿Será ya la ocasión del iPhone SE 3?

Wonder ahead. Tune in for a special #AppleEvent on March 8 at 10 a.m. PST. ⁰

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/alsyyPz9Qg

— Apple (@Apple) March 2, 2022