“Ella ya tiene juicio”: AMLO asegura que no irá contra Belinda por deuda con el SAT

Por Antonio Magallán

Saltillo, 4 de marzo (Vanguardia).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se tomarán acciones en contra de la cantante mexicana Belinda por su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador luego de ser cuestionado sobre si el informe de deudores al SAT incluirá información sobre personalidades famosas (como Belinda), argumentó que su gobierno no se tomará acciones en contra de ningún artista.

“Hace como dos días, salió lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo pero no vamos a irnos sobre Belinda”, aseveró.

AMLO consideró que las represalias del gobierno por evasión fiscal en contra de famosos eran una artimaña por parte de las autoridades de sexenios pasados para aparentar que se estaban combatiendo los privilegios fiscales cuando en realidad no era así.

'Belinda tiene un juicio en el SAT, pero no vamos a ir contra ella', asegura AMLO@lopezobrador_ mencionó que su gobierno no perseguirá a famosos para ' aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal'. 'Así querían darnos atole con el dedo, ahora no', agregó. pic.twitter.com/p9zuBvdeEK

— LA OCTAVA (@laoctavadigital) March 4, 2022